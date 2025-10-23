Atp Vienna, 5 italiani in gara. Nel pomeriggio derby Sinner-Cobolli

Giornata azzurra all'Atp 500 austriaco. In campo Musetti, Berrettini, Arnaldi e Sinner che affronta Cobolli. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sono cinque gli italiani protagonisti oggi all'Atp 500 di Vienna. Alle 12 si parte con Berrettini-Norrie. Da non perdere, non prima delle 14, anche la sfida tra Matteo Arnaldi e Sascha Zverev. Non prima delle 17.30, poi, sarà la volta del derby Sinner-Cobolli. Si tratta del primo incontro tra i due. A chiudere il programma, Lorenzo Musetti che affronta Etcheverry. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.