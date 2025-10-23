Atp Vienna, 5 italiani in gara. Nel pomeriggio derby Sinner-Cobolli

Giornata azzurra all'Atp 500 austriaco. In campo Musetti, Berrettini, Arnaldi e Sinner che affronta Cobolli. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sono cinque gli italiani protagonisti oggi all'Atp 500 di Vienna. Alle 12 si parte con Berrettini-Norrie. Da non perdere, non prima delle 14, anche la sfida tra Matteo Arnaldi e Sascha Zverev. Non prima delle 17.30, poi, sarà la volta del derby Sinner-Cobolli. Si tratta del primo incontro tra i due. A chiudere il programma, Lorenzo Musetti che affronta Etcheverry. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
I match di oggi degli italiani
Qui di seguito le partite di oggi degli azzurri e gli orari (indicativi):
- ore 12 - BERRETTINI (Ita) vs Norrie (Gbr)
- non prima delle 14 - ARNALDI (Ita) vs Zverev (Ger)
- non prima delle 17.30 - SINNER (Ita) vs COBOLLI (Ita)
- non prima delle 20.15 - Etcheverry (Arg) vs MUSETTI (Ita)
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa