Atp Vienna, 5 italiani in gara. Nel pomeriggio derby Sinner-Cobolli

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Vienna, oggi 5 italiani in gara. Nel pomeriggio derby Sinner-Cobolli

Sport
©Getty

Giornata azzurra all'Atp 500 austriaco. In campo Musetti, Berrettini, Arnaldi e Sinner che affronta Cobolli. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ascolta articolo

Sono cinque gli italiani protagonisti oggi all'Atp 500 di Vienna. Alle 12 si parte con Berrettini-Norrie. Da non perdere, non prima delle 14, anche la sfida tra Matteo Arnaldi e Sascha Zverev. Non prima delle 17.30, poi, sarà la volta del derby Sinner-Cobolli. Si tratta del primo incontro tra i due. A chiudere il programma, Lorenzo Musetti che affronta Etcheverry. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. 

I match di oggi degli italiani

Qui di seguito le partite di oggi degli azzurri e gli orari (indicativi):

  • ore 12 - BERRETTINI (Ita) vs Norrie (Gbr)
  • non prima delle 14 - ARNALDI (Ita) vs Zverev (Ger)
  • non prima delle 17.30 - SINNER (Ita) vs COBOLLI (Ita)
  • non prima delle 20.15 - Etcheverry (Arg) vs MUSETTI (Ita)

Approfondimento

Atp di Vienna, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare
FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/47
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Atp Vienna, 5 italiani in gara. Nel pomeriggio derby Sinner-Cobolli

Sport

Giornata azzurra all'Atp 500 austriaco. In campo Musetti, Berrettini, Arnaldi e Sinner che...

Champions League, la classifica del girone dopo la 3^ giornata

Sport

Dalla scorsa stagione è stato introdotto il girone unico: nella cosiddetta "fase campionato" le...

Champions: Atalanta-Slavia Praga 0-0, Real Madrid-Juventus 1-0. VIDEO

Sport

Gli uomini di Ivan Juric vengono fermati in casa, e con questo risultato salgono a quota 4 punti....

Champions League

Calcio, stop di 3 mesi alle trasferte per i tifosi di Pisa e Verona

Sport

La decisione è stata presa direttamente dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo il...

Atp Vienna, Sinner batte Altmaier. Avanzano Cobolli e Berrettini

Sport

Il numero 2 del mondo, nei sedicesimi del torneo Atp 500 indoor austriaco, ha superato agilmente...

Sport: I più letti