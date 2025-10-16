Chi è Luca Vildoza, stella del basket europeo arrestato a Bologna

l giocatore delle Virtus, dove era arrivato in estate per il post-Belinelli, dopo il match vinto con il Monaco al Paladozza avrebbe ostacolato con la propria auto un mezzo di soccorso dell’ambulanza, arrivando poi allo scontro fisico con il personale medico. Con lui fermata anche la moglie, pallavolista ascolta articolo

Luca Vildoza, giocatore di basket argentino in forza alla Virtus Bologna, è stato arrestato con la moglie la scorsa notte, 15 ottobre, dalla polizia a Bologna per aver aggredito un'operatrice di un'ambulanza nel corso di una lite in strada. Vildoza, protagonista del basket europeo, era arrivato in estate a Bologna, fortemente voluto dal coach Dusko Ivanovic che lo aveva già allenato, per rinforzare il reparto di esterni orfano di Marco Belinelli che alla fine della scorsa stagione si è ritirato dal basket.

Qualche apparizione in Nba Nato a Buenos Aires nel 1995, Vildoza si è affermato nel basket europeo con il Saski Baskonia, che ha guidato allo scudetto 2020. Ha tentato anche un'avventura in Nba, che però è stata pesantemente condizionata dal Covid: per lui solo poche apparizioni nel campionato americano. Rientrato in Europa si è però ritagliato un ruolo da protagonista vincendo tre scudetti in tre anni con tre squadre diverse in Serbia con la Stella Rossa (2023) e in Grecia su entrambe le sponde del basket ateniese, con il Panathinaikos nel 2024 (con il quale ha vinto anche l'Eurolega) e con l'Olympiakos l'anno scorso, prima dell'approdo alla Virtus.

Leggi anche Basket, aggredisce operatrice sanitaria a Bologna: arrestato Vildoza