Basket, Achille Polonara rassicura: "Trapianto fatto, tutto ok"

Lo ha confermato lo stesso cestista azzurro sui social. L'operazione è stata possibile anche perchè nelle scorse settimane era stato individuato un midollo compatibile al 90% da una donatrice americana, come terapia contro la leucemia mieloide acuta che gli era stata diagnosticata lo scorso giugno

Intervento riuscito per Achille Polonara. Il cestista azzurro, che proprio nelle scorse settimane ha accettato la proposta di trasferirsi alla Dinamo Sassari, si è sottoposto nella giornata di ieri, 25 settembre, al trapianto di midollo, fodnamentale nella sua battaglia contro la leucemia mieloide. L'intervento è stato eseguito presso il policlinico Sant'Orsola di Bologna. Ad aggiornare sull'evoluzione della vicenda e sulle sue condizioni di salute è stato lo stesso Polonara, attraverso una storia pubblicata su Instagram. Nello scatto social si vede il cestista sul letto d'ospedale che rassicura tutti facendo il gesto di vittoria con le dita e la scritta "Trapianto fatto, tutto ok".

Un midollo compatibile

L'operazione è stata resa possibile anche perchè nelle scorse settimane era stato individuato un midollo compatibile al 90% da una donatrice americana, come terapia contro la leucemia mieloide acuta che gli era stata diagnosticata lo scorso giugno.