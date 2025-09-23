Achille Polonara ha la leucemia, il saluto social prima del trapiato

Esplora tutte le offerte Sky
Achille Polonara afflitto da leucemia, il saluto sui social prima del trapianto

Sport
LL'ex cestista della Virtus ha affidato ad un videomessaggio pubblicato sui social di Euroleague un saluto ai suoi fan prima di sottoporsi al trapianto di midollo. Afflitto da leucemia mieloide, prima dell'intervento ha fatto un ciclo di terapie a Valencia. Ringrazia i fan per il supporto e, con spirito propositivo non vede l'ora di tornare dalla sua famiglia e alla sua "vecchia" squadra, la Dinamo Sassari

Il cestista Achille Polonara si mostra senza filtri sui social prima di affrontare un duro intervento per il trapianto di midollo. Alcuni mesi fa, infatti, gli è stata diagnosticata la leucemia e per questo si deve sottoporre alla delicata operazione. "Guarirò, lo devo a mia moglie e ai mie figli. Sto combattendo per loro", dice mantenendo alto lo spirito. Polonara si dichiara pronto ad affrontare questa nuova sfida e ringrazia i suoi fan per il supporto. 

