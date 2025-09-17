Polonara e la leucemia, ricovero a Bologna per il trapianto di midollo

L’invito alla solidarietà

Nonostante la paura, che Polonara riconosce come naturale in una situazione simile, il cestista affronta il momento con serenità e determinazione. Accanto a lui ci sarà la moglie Erika, mentre i figli resteranno temporaneamente dai nonni. Il giocatore vuole trasformare la sua esperienza in un messaggio di speranza e di impegno. Ringrazia i medici che lo hanno seguito tra Valencia e Bologna, i compagni, gli amici e i tifosi che lo hanno sostenuto, e rivolge un appello a tutti a iscriversi all’Admo, l’associazione dei donatori di midollo osseo, perché “mezza giornata della vostra vita può salvare quella di molti altri”. Non dimentica i legami più stretti, come quello con Marco Spissu o Marco Belinelli, né l’affetto ricevuto dalla Virtus Bologna, club con cui ha vissuto trionfi memorabili. Oggi il suo futuro sportivo è legato a Sassari, una società che lo ha accolto senza mettergli pressione, invitandolo a prendersi il tempo necessario per guarire.