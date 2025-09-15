Polonara, giocatore affetto da leucemia farà il trapianto di midollo

Achille Polonara ha finalmente trovato una donatrice compatibile per il trapianto di midollo osseo. Lo ha comunicato lui stesso al Corriere della Sera : "È una ragazza americana compatibile al 90%. Sono stato fortunato, c’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito". Il giocatore della Dinamo Sassari è in cura per la leucemia mieloide dal mese di giugno. Nei giorni scorsi è tornato a Bologna, città in cui ha disputato il suo ultimo campionato, dopo aver completato la prima fase delle terapie a Valencia. Lo attende ora un ulteriore ciclo di chemioterapia prima del trapianto, previsto indicativamente per il 23-24 settembre, un passo fondamentale verso la guarigione.

La forza nei momenti difficili e l’amore per la famiglia

I mesi appena trascorsi sono stati particolarmente difficili per l’ala della nazionale, già colpita nel 2023 da un intervento per la rimozione di una neoplasia testicolare. Recentemente Polonara ha raccontato i momenti difficili, superati grazie ai figli e alla moglie: La forza e la speranza gli sono venute anche dall’affetto ricevuto da amici, colleghi e tifosi. "Ci sono stati momenti duri, ma l’affetto dimostrato da tante persone mi ha aiutato a essere positivo e a guardare avanti in maniera ottimistica. Mia moglie e i miei figli mi hanno dato la forza di guardare avanti con positività". Proprio i figli gli pongono le domande più difficili, cui rispondere richiede fantasia: "Vittoria come tutte le femmine è molto sveglia. Ha cominciato a chiedere perché vado in ospedale, perché ho perso i capelli e allora devi inventarti delle scuse per rispondere alle sue domande". Nonostante tutto, Polonara mantiene l’attenzione sul suo futuro sportivo: non ha accettato un ruolo marginale, ma punta a superare le visite mediche e tornare a giocare, convinto che la sua carriera non debba fermarsi.