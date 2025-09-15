Polonara, giocatore affetto da leucemia farà il trapianto di midollo

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Polonara, il giocatore affetto da leucemia farà il trapianto di midollo: trovata donatrice

Cronaca
©Getty

Il giocatore della Dinamo Sassari è in cura per la leucemia mieloide dal mese di giugno. Nei giorni scorsi è tornato a Bologna, città in cui ha disputato il suo ultimo campionato, dopo aver completato la prima fase delle terapie a Valencia

ascolta articolo

Achille Polonara ha finalmente trovato una donatrice compatibile per il trapianto di midollo osseo. Lo ha comunicato lui stesso al Corriere della Sera: "È una ragazza americana compatibile al 90%. Sono stato fortunato, c’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito". Il giocatore della Dinamo Sassari è in cura per la leucemia mieloide dal mese di giugno. Nei giorni scorsi è tornato a Bologna, città in cui ha disputato il suo ultimo campionato, dopo aver completato la prima fase delle terapie a Valencia. Lo attende ora un ulteriore ciclo di chemioterapia prima del trapianto, previsto indicativamente per il 23-24 settembre, un passo fondamentale verso la guarigione.

La forza nei momenti difficili e l’amore per la famiglia

I mesi appena trascorsi sono stati particolarmente difficili per l’ala della nazionale, già colpita nel 2023 da un intervento per la rimozione di una neoplasia testicolare. Recentemente Polonara ha raccontato i momenti difficili, superati grazie ai figli e alla moglie: La forza e la speranza gli sono venute anche dall’affetto ricevuto da amici, colleghi e tifosi. "Ci sono stati momenti duri, ma l’affetto dimostrato da tante persone mi ha aiutato a essere positivo e a guardare avanti in maniera ottimistica. Mia moglie e i miei figli mi hanno dato la forza di guardare avanti con positività". Proprio i figli gli pongono le domande più difficili, cui rispondere richiede fantasia: "Vittoria come tutte le femmine è molto sveglia. Ha cominciato a chiedere perché vado in ospedale, perché ho perso i capelli e allora devi inventarti delle scuse per rispondere alle sue domande". Nonostante tutto, Polonara mantiene l’attenzione sul suo futuro sportivo: non ha accettato un ruolo marginale, ma punta a superare le visite mediche e tornare a giocare, convinto che la sua carriera non debba fermarsi.

Approfondimento

Virtus Bologna vince lo scudetto, la dedica dei campioni a Polonara

Cronaca: Ultime notizie

Polonara, giocatore affetto da leucemia farà il trapianto di midollo

Cronaca

Il giocatore della Dinamo Sassari è in cura per la leucemia mieloide dal mese di giugno. Nei...

Bloccato con pistola taser da polizia, 41enne muore a Reggio Emilia

Cronaca

Dalle prime ricostruzioni l'uomo, noto alle forze dell'ordine e pluripregiudicato, avrebbe dato...

15enne suicida, Valditara chiama il padre. Ispezioni nelle due scuole

Cronaca

Indagini in corso per capire se si possa configurare il reato di istigazione al suicidio per la...

Roma, concerto e spettacolo di droni in piazza San Pietro. VIDEO

Cronaca

Un suggestivo spettacolo ha illuminato il cielo della Capitale nella serata di sabato. Le luci...

Processo Chiara Petrolini, mostrata foto di uno dei neonati: lei esce

Cronaca

Quando nell'aula della Corte di assise di Parma è stata mostrata la foto scattata dal 118 del...

Cronaca: i più letti