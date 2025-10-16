Basket, aggredisce operatrice sanitaria a Bologna: arrestato Vildoza

Esplora tutte le offerte Sky
Basket, aggredisce operatrice sanitaria a Bologna: arrestato cestista Virtus Luca Vildoza

Sport

Secondo quanto emerge il giocatore e la moglie avrebbero aggredito il personale di un'ambulanza a seguito di una lite avvenuta dopo la gara di Eurolega vinta dalla Virtus Bologna contro il Monaco. Al momento non si sa se il giocatore potrà partire per la trasferta di venerdì sul campo dell'ASVEL Villeurbanne. La società ha affidato il caso agli avvocati e renderà nota la sua posizione con un comunicato ufficiale

Il playmaker argentino della Virtus Bologna Luca Vildoza, 30 anni, e la moglie, sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia a Bologna per aver aggredito un'operatrice di un'ambulanza nel corso di una lite in strada, su viale Silvani. Secondo quanto emerso i due coniugi erano su un'auto e il conducente avrebbe inveito senza apparente motivo contro l'ambulanza, accostata a lato per individuare il luogo di un'emergenza. Poi l'auto ne avrebbe ostacolato la marcia. L'operatrice, scesa, è stata aggredita dalla ragazza, 26enne, che l'ha afferrata per i capelli e per il collo, e poi anche il cestista l'avrebbe afferrata per il braccio e sollevata per il collo.

Il quotidiano bolognese "Il Resto el Carlino" ha riportato che all’uscita dal PalaDozza l’auto di Vildoza sarebbe stata ostacolata in un primo momento dall’ambulanza: il giocatore, innervosito, avrebbe visto il personale “giocare con il cellulare”. La versione dei sanitari, invece, riporta come il personale stesse digitando sul tablet l’indirizzo di un intervento. In un secondo momento, sempre secondo la versione riportata dal quotidiano, i due mezzi sono tornati a incrociarsi stavolta su Viale Silvani e tra il personale medico e Vildoza è scattata la lite.

La decisione della Virtus Bologna

I fatti sono avvenuti dopo la gara di Eurolega vinta dalla Virtus Bologna contro il Monaco. Al momento non si sa se il giocatore potrà partire per la trasferta di venerdì sul campo dell'ASVEL Villeurbanne. La società ha affidato il caso agli avvocati e renderà nota la sua posizione con un comunicato ufficiale. 

