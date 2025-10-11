Wta Wuhan, Jasmine Paolini sconfitta in semifinale da Coco Gauff

Dopo aver eliminato ai quarti Iga Swiatek, l’azzurra è stata battuta dalla statunitense in due set (4-6, 3-6) a un passo dalla finale dell'ultimo Masters 1000 femminile della stagione. Il torneo è visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sul cemento di Wuhan, ultimo Masters 1000 femminile della stagione, Jasmine Paolini è scesa in campo oggi per la semifinale del torneo Wta. L'azzurra numero 8 del ranking, è stata sconfitta in due set da Coco Gauff: punteggio di 6-4, 6-3 per la statunitense, in poco più di un'ora e 20 minuti di gioco ( IL RACCONTO DELLA PARTITA SU SKY SPORT ). A seguire, nell’altra semifinale si sfidano Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. La bielorussa numero uno del mondo, tre volte vincitrice del torneo di Wuhan (2018, 2019, 2024) ha superato Rybakina, mentre la statunitense aveva battuto la ceca Katerina Siniakova. Il torneo è visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Coco Gauff (n.3 del ranking) ai quarti si era sbarazzata 6-3, 6-0 (in un'ora e 25 minuti) della veterana tedesca Laura Siegemund (n.57). La statunitense è arrivata in semifinale senza aver perso nemmeno un set e ha mantenuto il trend anche con Paolini. Fino a oggi il bilancio vedeva l'azzurra avanti per 3-2 nei precedenti. L’italiana si era imposta in tutte le tre partite giocate quest'anno contro Gauff: a Stoccarda, in finale a Roma e a Cincinnati. Oggi l'americana ha riportato in parità il bilancio totale delle sfide.

La vittoria ai quarti con Swiatek

Ieri Jasmine Paolini aveva compiuto una grande impresa: al settimo incrocio in carriera ha infranto il tabù Iga Swiatek. La polacca l’aveva sconfitta nei 6 precedenti ma ai quarti di Wuhan l’italiana ha finalmente avuto la meglio sulla numero due del mondo. Appena 65 minuti sono bastati a Paolini per avere ragione dell'avversaria, dominata con un netto 6-1, 6-2. L'azzurra è stata protagonista di una grande prestazione, lasciando pochissimo spazio di iniziativa alla polacca, punita sia nella percentuale al servizio che in quella in risposta, da fondo campo e sotto rete.

La corsa verso le Finals

La toscana a Wuhan ha comunque guadagnato punti pesanti sulla strada della qualificazione alle WTA Finals di Riyadh, che riuniranno le otto migliori giocatrici della stagione a inizio novembre. Ci sono tre posti ancora disponibili, nella Race live Paolini è ottava e deve guardarsi soprattutto da Rybakina e Pegula.