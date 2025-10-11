Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Wta Wuhan, Jasmine Paolini sconfitta in semifinale da Coco Gauff

Sport
©Getty

Dopo aver eliminato ai quarti Iga Swiatek, l’azzurra è stata battuta dalla statunitense in due set (4-6, 3-6) a un passo dalla finale dell'ultimo Masters 1000 femminile della stagione. Il torneo è visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ascolta articolo

Sul cemento di Wuhan, ultimo Masters 1000 femminile della stagione, Jasmine Paolini è scesa in campo oggi per la semifinale del torneo Wta. L'azzurra numero 8 del ranking, è stata sconfitta in due set da Coco Gauff: punteggio di 6-4, 6-3 per la statunitense, in poco più di un'ora e 20 minuti di gioco (IL RACCONTO DELLA PARTITA SU SKY SPORT). A seguire, nell’altra semifinale si sfidano Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. La bielorussa numero uno del mondo, tre volte vincitrice del torneo di Wuhan (2018, 2019, 2024) ha superato Rybakina, mentre la statunitense aveva battuto la ceca Katerina Siniakova. Il torneo è visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

I precedenti con Gauff

Coco Gauff (n.3 del ranking) ai quarti si era sbarazzata 6-3, 6-0 (in un'ora e 25 minuti) della veterana tedesca Laura Siegemund (n.57). La statunitense è arrivata in semifinale senza aver perso nemmeno un set e ha mantenuto il trend anche con Paolini. Fino a oggi il bilancio vedeva l'azzurra avanti per 3-2 nei precedenti. L’italiana si era imposta in tutte le tre partite giocate quest'anno contro Gauff: a Stoccarda, in finale a Roma e a Cincinnati. Oggi l'americana ha riportato in parità il bilancio totale delle sfide.

Vedi anche

Jasmine Paolini, la foto iconica: il volto nel logo della racchetta

La vittoria ai quarti con Swiatek

Ieri Jasmine Paolini aveva compiuto una grande impresa: al settimo incrocio in carriera ha infranto il tabù Iga Swiatek. La polacca l’aveva  sconfitta nei 6 precedenti ma ai quarti di Wuhan l’italiana ha finalmente avuto la meglio sulla numero due del mondo. Appena 65 minuti sono bastati a Paolini per avere ragione dell'avversaria, dominata con un netto 6-1, 6-2. L'azzurra è stata protagonista di una grande prestazione, lasciando pochissimo spazio di iniziativa alla polacca, punita sia nella percentuale al servizio che in quella in risposta, da fondo campo e sotto rete.

La corsa verso le Finals

La toscana a Wuhan ha comunque guadagnato punti pesanti sulla strada della qualificazione alle WTA Finals di Riyadh, che riuniranno le otto migliori giocatrici della stagione a inizio novembre. Ci sono tre posti ancora disponibili, nella Race live Paolini è ottava e deve guardarsi soprattutto da Rybakina e Pegula.

Vedi anche

Tennis, a Wuhan Jasmine Paolini batte Swiatek e va in semifinale
FOTOGALLERY

©Ansa

Jasmine Paolini of Italy poses with her trophy after winning her women's final match against Coco Gauff US at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 18 May 2024. The Italian Open tennis tournament is held between 07 and 18 May 2025. ANSA/FABRIZIO CORRADETTI
1/17
Sport

Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana e quali titoli ha vinto

La tennista toscana è nata a Castelnuovo di Garfagnana il 4 gennaio 1996. Nel giugno 2024 arriva in finale al Roland Garros ed entra per la prima volta nella top10 della classifica. Un mese dopo diventa la prima italiana a raggiungere la finale di Wimbledon, ma perde contro Krejcikova. Alle Olimpiadi 2024 è oro nel doppio con Sara Errani. Vince la Billie Jean King Cup, mentre nel 2025 si impone a Roma sia in singolare che in doppio con Errani. Con lei vince in doppio il Roland Garros 2025

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Wta Wuhan, Jasmine Paolini sconfitta in semifinale da Coco Gauff

Sport

Dopo aver eliminato ai quarti Iga Swiatek, l’azzurra è stata battuta dalla statunitense in due...

Barcolana 2025 a Trieste: programma, orari e dove vedere la regata

Sport

La 57ª edizione dell'evento ha preso il via già dal 1° ottobre, ma il momento centrale resta la...

Tennis, a Wuhan Jasmine Paolini batte Swiatek e va in semifinale

Sport

La tennista italiana ha sconfitto la collega polacca, numero 2 del ranking internazionale e...

L'ex calciatore Klasnic: "Troppi antidolorifici nel calcio"

Sport

L’ex attaccante croato del Werder Brema ha raccontato di vivere gravi conseguenze fisiche dovute...

Nuoto, Pilato e Tarantino sospese 90 giorni

Sport

È quanto deciso dalla procura della Federnuoto tenuto conto dei fatti emersi dall'inchiesta e...

Sport: I più letti