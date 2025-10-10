Tennis, a Wuhan Jasmine Paolini batte Swiatek e va in semifinale

La tennista italiana ha sconfitto la collega polacca, numero 2 del ranking internazionale e seconda testa di serie del tabellone nel torneo cinese. Senza storie il punteggio finale del match che ha visto prevalere Paolini per 6-1 6-2. Domani la sfida contro Gauff per l'accesso in finale

Un altro successo per Jasmine Paolini che è approdata alle semifinali del "Dongfeng-Voyah Open", ultimo torneo Wta 1000 della stagione, con un montepremi totale pari a oltre 3.5 milioni di dollari e che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La tennista italiana, attualmente numero 8 del mondo, ha sconfitto la polacca Iga Swiatek, numero 2 del ranking internazionale e seconda testa di serie del tabellone. Senza storie il punteggio finale del match che ha visto prevalere Paolini per 6-1 6-2. Dopo sei ko in altrettanti incroci al cospetto della Swiatek, la tennista toscana è stata dunque protagonista di una prestazione impeccabile dal primo all'ultimo 15, lasciando pochissimo spazio di manovra all'avversaria, punita sia nella percentuale al servizio che in quella in risposta.