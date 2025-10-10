Tennis, a Wuhan Jasmine Paolini batte Swiatek e va in semifinale

La tennista italiana ha sconfitto la collega polacca, numero 2 del ranking internazionale e seconda testa di serie del tabellone nel torneo cinese. Senza storie il punteggio finale del match che ha visto prevalere Paolini per 6-1 6-2. Domani la sfida contro Gauff per l'accesso in finale
Un altro successo per Jasmine Paolini che è approdata alle semifinali del "Dongfeng-Voyah Open", ultimo torneo Wta 1000 della stagione, con un montepremi totale pari a oltre 3.5 milioni di dollari e che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La tennista italiana, attualmente numero 8 del mondo, ha sconfitto la polacca Iga Swiatek, numero 2 del ranking internazionale e seconda testa di serie del tabellone. Senza storie il punteggio finale del match che ha visto prevalere Paolini per 6-1 6-2. Dopo sei ko in altrettanti incroci al cospetto della Swiatek, la tennista toscana è stata dunque protagonista di una prestazione impeccabile dal primo all'ultimo 15, lasciando pochissimo spazio di manovra all'avversaria, punita sia nella percentuale al servizio che in quella in risposta.
Gauff in semifinale
Domani per la tennista italiana è in programma il match che potrebbe consentirle l'accesso in finale, quello contro la statunitense Coco Gauff, numero 3 del ranking, che ha superato con il punteggio di 6-3, 6-0, in un'ora e 25 minuti, la tedesca Laura Siegemund.
Approfondimento
Shanghai, Musetti out: azzurro battuto in due set da Auger-Aliassime
©Ansa
Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana e quali titoli ha vinto
La tennista toscana è nata a Castelnuovo di Garfagnana il 4 gennaio 1996. Nel giugno 2024 arriva in finale al Roland Garros ed entra per la prima volta nella top10 della classifica. Un mese dopo diventa la prima italiana a raggiungere la finale di Wimbledon, ma perde contro Krejcikova. Alle Olimpiadi 2024 è oro nel doppio con Sara Errani. Vince la Billie Jean King Cup, mentre nel 2025 si impone a Roma sia in singolare che in doppio con Errani. Con lei vince in doppio il Roland Garros 2025