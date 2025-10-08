Shanghai, Musetti out: azzurro battuto in due set da Auger-Aliassime

Finisce il cammino di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Shanghai ( IL RACCONTO DI SKY SPORT ). Il toscano è stato battuto dal canadese Auger-Aliassime in 2 set (con il punteggio di 4-6, 2-6). L'azzurro era arrivato a questa sfida dopo il convincente successo nel derby contro Luciano Darderi, mentre il suo avversario aveva eliminato l'olandese Jesper de Jong nel terzo turno.

La cronaca della partita

Musetti nel primo set ha pagato il break subito nel quinto game, e poi non ha sfruttato tre chance di fila per il controbreak. Il primo parziale si è quindi chiuso 6-4 per il canadese. Nel secondo set, esattamente come nel primo, è arrivato il break di Auger-Aliassime al quinto gioco. Avanti 40-0, Musetti ha perso cinque punti consecutivi ed è andato di nuovo sotto con il punteggio. Il canadese poi ha ulteriormente consolidato la sua posizione nel settimo game, con un altro break. Questa sconfitta per Musetti pesa nell'ottica delle Atp Finals: Auger-Aliassime infatti adesso è a soli 530 punti dall'azzurro, ma potrebbe accorciare ancora se andasse avanti nel torneo di Shanghai.