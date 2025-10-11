Gli Azzurri di Gennaro Gattuso sono in campo a Tallinn, a caccia di una vittoria preziosa per sperare di qualificarsi alla prossima edizione della Coppa del Mondo. L’Italia è attualmente in seconda posizione nel girone I, a quota 9 punti

Continua il percorso dell’Italia nel gruppo I delle qualificazioni per le Nazionali europee al Mondiale di calcio del 2026 . Gli Azzurri di Gennaro Gattuso sono in campo a Tallinn contro l’Estonia. Per l’Italia è importante vincere per far punti e lottare ancora per la qualificazione alla prossima edizione della Coppa del Mondo . Attualmente la Nazionale è in seconda posizione nel girone, a quota 9 punti, dietro alla Norvegia.

Il tabellino di Estonia-Italia 0-1. LIVE

4' Kean



ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Saarma, Soomets; Tamm. CT Henn

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. CT Gattuso

Gattuso: "Non scherziamo col fuoco"

Alla vigilia dell’incontro, il ct della Nazionale ha detto che contro l’Estonia "ci giochiamo tanto. I play off non sono scontati, dobbiamo fare punti: non scherziamo col fuoco". Per Gattuso "finché la matematica non ci dice che siamo agli spareggi, non mi fido. Sembra tutto facile, ma ai playoff non ci siamo ancora. Questo lo sappiamo bene, i giocatori e io. Non guardiamo al risultato di Norvegia-Israele, domani ci giochiamo tanto. Dobbiamo fare punti".