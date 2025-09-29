È morto Roscoe, il cane di Hamilton. Il dolore del pilota sui social

"Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante i quali ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha mai smesso di lottare fino alla fine". Così, in un lungo post, il campione di Formula 1 oggi in Ferrari ha comunicato il decesso del suo bulldog

"Ho perso il mio migliore amico ieri sera. Grazie a tutti per l'amore che gli avete dimostrato in tutti questi anni. Roscoe per sempre". Così il pilota di F1, Lewis Hamilton, ha annunciato su X la morte del suo cane che da diversi giorni versava in condizioni di salute gravi. Il bulldog del pilota britannico era stato adottato nel 2013. "Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante i quali ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha mai smesso di lottare fino alla fine", ha scritto ancora Hamilton, questa volta in un lungo post pubblicato su Instagram.

Annullati diversi impegni

Hamilton, a causa di questa situazione, ha annullato diversi impegni in questi giorni, come il test Pirelli al Mugello e la presenza alla Milano Fahion Week. "Far sopprimere un cane è una delle esperienze più dolorose e provo una profonda connessione con tutti coloro che hanno vissuto la perdita di un animale domestico amato", ha scritto ancora Hamilton sui social.