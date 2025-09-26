F1, Hamilton in ansia per la salute del suo cane: salta test Mugello

Tempo fa il pilota della Rossa aveva raccontato che Roscoe, con lui dal 2013, soffre di una polmonite. E sempre di recente, attraverso i propri canali social, aveva riferito di un peggioramente delle condizione del suo amico a quattro zampe

Il pilota della Ferrari Lewis Hamilton ha deciso di annullare la sua partecipazione ai test Pirelli in programma oggi al Mugello. Il motivo, anche se non ufficiale, è legato alle condizioni di salute critiche del suo cane, Roscoe. Il campione britannico della Rossa è molto legato all'animale e spesso è stato visto negli ambienti della F1 in compagnia dell'animale, ormai dodicenne.

La malattia di Roscoe

Già qualche tempo fa Hamilton aveva raccontato che Roscoe soffriva di polmonite e, proprio di recente, ha aggiornato i suoi fan attraverso una storia su Instagram nel quale ha mostrato il cane sofferente, sottolineando che le condizioni dell'animale erano peggiorate. "Sono state ore terribili, tenete Roscoe nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere", ha scritto il pilota della Ferrari sui social, postando la foto del cane. Hamilton aveva adottato il cane nel 2013 e da allora sono praticamente inseparabili. Al posto del pilota britannico dovrebbe scendere in pista il pilota di riserva, Guanyu Zhou.