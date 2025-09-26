Milano-Cortina 2026: Lauro, Pennetta e Bagnaia i primi tedofori

Insieme a loro anche Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone: questi i primi sei nomi che si uniranno ai circa 10mila tedofori protagonisti del "Grande Viaggio" che il 6 dicembre partirà da Roma per attraversare l’Italia e arrivare, dopo un percorso di due mesi, allo stadio di San Siro a Milano per la Cerimonia di Apertura prevista il 6 febbraio 2026

Achille Lauro, popolare cantante e attuale giudice di X Factor, l'ex tennista Flavia Pennetta e il motociclista della Ducati, Francesco Bagnaia. Sono i primissimi tedofori che Fondazione Milano Cortina 2026 ha ufficialmente annunciato in vista dei Giochi 2026. Loro, insieme ad Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone sono il gruppo dei primi sei nomi annunciati, che si uniranno ai circa 10mila tedofori protagonisti del "Grande Viaggio" che il 6 dicembre partirà da Roma per attraversare l’Italia e arrivare, dopo un percorso di due mesi, allo stadio di San Siro a Milano per la Cerimonia di Apertura prevista il 6 febbraio 2026.

Talenti italiani e storie dall'impatto sociale

Lauro, Pennetta e Bagnaia, sottolinea una nota, sono "tre straordinari talenti che rappresentano al meglio l’anima contemporanea e innovativa dello Spirito Italiano dei prossimi Giochi Invernali". Oltre a loro, "tre storie dal forte impatto sociale e ispirazionale che incarnano i valori della Fiamma Olimpica, simbolo di unità e pace". Andrea e Franco Antonello sono "testimoni di resilienza e amore". Andrea, giovane con autismo, e suo padre Franco hanno scelto di trasformare la sfida della disabilità in un viaggio straordinario, portando un messaggio universale di speranza e inclusione. Con loro, Dario Pivirotto, 90 anni il prossimo anno, che ha già portato la Fiamma Olimpica nel corso dei Giochi di Cortina 1956 e Torino 2006. Lucia Tellone, infine, è la chef abruzzese che ha ridato vita al forno comunitario del suo paese, rimasto spento per 35 anni.