Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano-Cortina 2026: Lauro, Pennetta e Bagnaia i primi tedofori

Sport

 Insieme a loro anche Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone: questi i primi sei nomi che si uniranno ai circa 10mila tedofori protagonisti del "Grande Viaggio" che il 6 dicembre partirà da Roma per attraversare l’Italia e arrivare, dopo un percorso di due mesi, allo stadio di San Siro a Milano per la Cerimonia di Apertura prevista il 6 febbraio 2026

ascolta articolo

Achille Lauro, popolare cantante e attuale giudice di X Factor, l'ex tennista Flavia Pennetta e il motociclista della Ducati, Francesco Bagnaia. Sono i primissimi tedofori che Fondazione Milano Cortina 2026 ha ufficialmente annunciato in vista dei Giochi 2026. Loro, insieme ad Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone sono il gruppo dei primi sei nomi annunciati, che si uniranno ai circa 10mila tedofori protagonisti del "Grande Viaggio" che il 6 dicembre partirà da Roma per attraversare l’Italia e arrivare, dopo un percorso di due mesi, allo stadio di San Siro a Milano per la Cerimonia di Apertura prevista il 6 febbraio 2026.

Talenti italiani e storie dall'impatto sociale

Lauro, Pennetta e Bagnaia, sottolinea una nota, sono "tre straordinari talenti che rappresentano al meglio l’anima contemporanea e innovativa dello Spirito Italiano dei prossimi Giochi Invernali". Oltre a loro, "tre storie dal forte impatto sociale e ispirazionale che incarnano i valori della Fiamma Olimpica, simbolo di unità e pace". Andrea e Franco Antonello sono "testimoni di resilienza e amore". Andrea, giovane con autismo, e suo padre Franco hanno scelto di trasformare la sfida della disabilità in un viaggio straordinario, portando un messaggio universale di speranza e inclusione. Con loro, Dario Pivirotto, 90 anni il prossimo anno, che ha già portato la Fiamma Olimpica nel corso dei Giochi di Cortina 1956 e Torino 2006. Lucia Tellone, infine, è la chef abruzzese che ha ridato vita al forno comunitario del suo paese, rimasto spento per 35 anni.

I prossimi appuntamenti

Adesso, il prossimo step è atteso fra un mese, il 26 ottobre quando ci sarà un secondo annuncio con i nomi di nuovi protagonisti coinvolti tra i tedoforri. Mentre il 26 novembre è prevista l'accensione della Fiamma Olimpica a Olimpia.  Saranno ben 63 i giorni di viaggio che vedranno protanista la torcia olimpica, attraverso 60 città di tappa e 12mila chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della penisola. Si comincia, come detto, il 26 novembre a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, inizierà il suo percorso che passerà per Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari. Quindi il 26 gennaio tornerà a Cortina d’Ampezzo e concluderà il suo tragitto a Milano facendo il suo ingresso allo Stadio di San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio del prossimo anno.

Approfondimento

Olimpiadi invernali 2026, si cercano 4.500 lavoratori. Come candidarsi
FOTOGALLERY

©Ansa

I successi sportivi del 2024
1/17
Sport

Sport, le grandi vittorie e i protagonisti del 2024. FOTO

Sono stati tanti i momenti sportivi da ricordare in questi dodici mesi, come le storiche medaglie italiane alle Olimpiadi di Parigi, il tris Giro d’Italia-Tour de France-Mondiale del ciclista sloveno Tadej Pogacar e il quinto trionfo in Champions League di Carlo Ancelotti, allenatore tra i più vincenti di sempre. Ecco i trionfi indimenticabili

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Milano-Cortina 2026: Lauro, Pennetta e Bagnaia i primi tedofori

Sport

 Insieme a loro anche Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone: questi i...

Basket, Achille Polonara rassicura: "Trapianto fatto, tutto ok"

Sport

Lo ha confermato lo stesso cestista azzurro sui social. L'operazione è stata possibile anche...

Europa League, la classifica del girone dopo la 1^ giornata

Sport

Come per la Champions, già dalla scorsa stagione è stata introdotta la novità del girone unico:...

Europa League, Aston Villa-Bologna 1-0: decide il gol di McGinn

Sport

La squadra di Vincenzo Italiano ha perso nel suo esordio in Europa in trasferta, nella prima...

epa12405707 John McGinn of Aston Villa scores the 1-0 goal during the UEFA Europa League league phase match between Aston Villa and Bologna FC 1909, in Birmingham, Britain, 25 September 2025. EPA/ADAM VAUGHAN

Atp Pechino, Sinner batte Cilic in due set e vola agli ottavi

Sport

L'azzurro ha sconfitto il croato con il punteggio di 6-2, 6-2. Al secondo turno affronterà il...

Sport: I più letti