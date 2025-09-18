Olimpiadi invernali 2026, si cercano 4.500 lavoratori. Come candidarsi

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, si cercano 4.500 lavoratori. Ecco come candidarsiEconomia
Introduzione
Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 (in scena dal 6 al 22 febbraio) saranno, oltre che un grande evento sportivo, anche una grande opportunità per trovare lavoro.
Si cercano migliaia di figure da impiegare durante l’evento, in diversi settori: si spazia dai servizi di accoglienza all’organizzazione, fino alla logistica e alla gestione degli spazi.
Appuntamento il 22 settembre per una nuova giornata di recruiting organizzata da Randstad, partner ufficiale per le risorse umane delle Olimpiadi invernali: tutti i dettagli e i requisiti per candidarsi
Quello che devi sapere
Si cercano 4.500 profili
Secondo quanto scrive Il Messaggero, Randstad, partner ufficiale per le risorse umane delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha avviato una maxi-selezione che riguarda circa 4.500 figure professionali. Nello specifico, tra le posizioni disponibili, 1.500 sono per ruoli interni alla Fondazione Milano-Cortina 2026, da ricoprire durante lo svolgimento dei Giochi. Mentre altre 3.000 posizioni sono per aziende dei settori collegati ai Giochi, e per ricoprire posizioni - ad esempio - di hostess, manutentori, personale di sala e cucina, addetti alla sicurezza e alle pulizie, operatori logistici e consulenti media.
Il recruiting day
Nello specifico, per il reclutamento di circa 1.000 lavoratori, Randstad ha già programmato per il 22 settembre il primo giorno di recruiting, per trovare i profili da far collaborare con la Fondazione Milano-Cortina 2026. La società ha messo nella bacheca del proprio portale un annuncio per profili specializzati in tantissimi settori: eventi, accoglienza, hospitality & food, facilities, organizzazione trasporti e logistica, media, junior hr, ICT e tanti altri.
La ricerca riguarderà circa 400 persone per l’area di Milano, 300 per quella di Cortina e Anterselva, 150 per la Val di Fiemme, 210 per la Valtellina e 20 a Verona.
Le selezioni avranno luogo nella sede del Comitato organizzatore, in via della Boscaiola 26 a Milano, dalle 14 alle 18. Non è necessario prenotare un appuntamento per il colloquio, ma basta presentarsi all’incontro, aperto a tutti coloro che sono interessati a all’opportunità di lavorare e contribuire al successo di un evento sportivo di livello internazionale.
I requisiti
Per candidarsi sono richiesti come requisiti di base il diploma di scuola secondaria o certificato Its, oltre a:
- conoscenza della lingua inglese;
- precedente esperienza nella mansione, preferibile ma non necessaria;
- voglia di mettersi in gioco;
- buone doti comunicative e relazionali;
- interesse per il settore e la mansione.
Le assunzioni
La nuova tornata di reclutamenti rientra - come anticipato - nelle complessive 4.500 assunzioni programmate per Milano-Cortina 2026. In particolare, Randstad si sta occupando di ingaggiare 2.600 profili nel Milanese, 1.000 tra Cortina e Anterselva, 460 per la Val di Fiemme e quasi 500 per la Valtellina.
Quello del 22 settembre non è il primo recruiting day: già a fine maggio era stata organizzata una giornata nelle 270 sedi di Randstad, per le posizioni più svariate da inserire nelle decine di società che lavorano alla realizzazione dei Giochi invernali.
"Ogni persona sarà fondamentale"
"Prosegue la selezione di talenti per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con molte opportunità di lavoro per tanti profili – dichiara Marco Ceresa, group ceo di Randstad –. Ogni persona sarà fondamentale per la riuscita della manifestazione e potrà dare un contributo ad uno dei più prestigiosi appuntamenti sportivi a livello globale, con l’opportunità di vivere un’esperienza unica e acquisire competenze preziose spendibili lungo tutta la carriera professionale".
Impatto economico complessivo dei Giochi? Circa 5,3 miliardi
Le Olimpiadi invernali andranno in scena dal 6 al 22 febbraio 2026 (e le Paralimpiadi dal 6 al 15 marzo). E avranno un ruolo cruciale per l'economia italiana. Secondo il recente studio L’Italia unisce il Mondo. Milano Cortina 2026: costruire ponti attraverso lo sport, condotto da Banca Ifis, l’impatto economico complessivo dei Giochi invernali sarà di circa 5,3 miliardi di euro. Lo studio evidenzia benefici concreti sia nel breve che nel lungo periodo per le regioni interessate, in particolare Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.
