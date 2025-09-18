Olimpiadi invernali 2026, si cercano 4.500 lavoratori. Come candidarsi

Nello specifico, per il reclutamento di circa 1.000 lavoratori, Randstad ha già programmato per il 22 settembre il primo giorno di recruiting, per trovare i profili da far collaborare con la Fondazione Milano-Cortina 2026. La società ha messo nella bacheca del proprio portale un annuncio per profili specializzati in tantissimi settori: eventi, accoglienza, hospitality & food, facilities, organizzazione trasporti e logistica, media, junior hr, ICT e tanti altri.

La ricerca riguarderà circa 400 persone per l’area di Milano, 300 per quella di Cortina e Anterselva, 150 per la Val di Fiemme, 210 per la Valtellina e 20 a Verona.

Le selezioni avranno luogo nella sede del Comitato organizzatore, in via della Boscaiola 26 a Milano, dalle 14 alle 18. Non è necessario prenotare un appuntamento per il colloquio, ma basta presentarsi all’incontro, aperto a tutti coloro che sono interessati a all’opportunità di lavorare e contribuire al successo di un evento sportivo di livello internazionale.