Cinque mesi a Milano-Cortina 2026: cosa c’è da sapere sulle Olimpiadi

A cinque mesi dalle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, un riassunto di quello che c’è da sapere per arrivare preparati ai Giochi. Senza dimenticare che sarà anche un evento social: la Digital Ambassador Ludovica Tomasoni ha raccontato a Sky Tg24 Insider come si sta preparando a divulgare i valori olimpici sulle piattaforme