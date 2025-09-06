Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Sport

Cinque mesi a Milano-Cortina 2026: cosa c’è da sapere sulle Olimpiadi

Benedetta Macchini

A cinque mesi dalle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, un riassunto di quello che c’è da sapere per arrivare preparati ai Giochi. Senza dimenticare che sarà anche un evento social: la Digital Ambassador Ludovica Tomasoni ha raccontato a Sky Tg24 Insider come si sta preparando a divulgare i valori olimpici sulle piattaforme

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ