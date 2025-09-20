Mondiali atletica a Tokyo, Battocletti medaglia di bronzo nei 5.000

Nadia Battocletti medaglia di bronzo nei 5.000

L'azzurra ha condotto tutta la gara nelle prime posizioni, e nel giro finale ha partecipato allo sprint del terzetto keniano favorito per la gara, insidiando solo per poco il secondo posto. La medaglia d'oro è andata a Beatrice Chebet (14'54''36) che ha così bissato l'oro dei 10.000, l'argento a Faith Kypiegon (14'55''07). Battocletti ha invece chiuso col terzo tempo, 14'55''42. "Ero stanca, ma ho pensato 'sono stanche anche le africane'. Perché solo io mi pongo limiti, ma da ieri mi ero detta 'stavolta provaci'", ha raccontato l'atleta azzurra. "Due medaglie al collo qui, neanche nei sogni migliori. Ma ora ci sono le Olimpiadi di Los Angeles, per noi atleti tre anni sono già domani. E io voglio sognare in grande anche lì", ha ribadito Battocletti.

Il ritiro di Antonella Palmisano

Dopo il ritiro di Antonella Palmisano durante la 20 km di marcia, a trionfare è stata la spagnola Maria Perez. Medagli d'argento per la messicana Alegna Gonzalez e bronzo per la giapponese Nanako Fujii. Le azzurre Alexandrina Mihai e Federica Curiazzi hanno chiuso rispettivamente in 15° e 17° posizione. "Mi piace stare davanti: quando ho cominciato ad avvertire la stanchezza muscolare alle gambe e ho visto che il gruppo andava avanti ho preferito fermarmi”, ha spiegato Palmisano.

Marcia, Francesco Fortunato al 16° posto

Francesco Fortunato chiude al sedicesimo posto la 20 km di marcia ai Mondiali di atletica di Tokyo. A trionfare nella gara è stato il brasiliano Caio Bonfim. Seconda posizione per il cinese Zhaozhao Wang e terzo gradino del podio per lo spagnolo Paul McGrath. Gli altri azzurri Gianluca Picchiottino e Andrea Cosi hanno terminato la gara rispettivamente in 34ma e in 36ma posizione.