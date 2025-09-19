Mondiali di atletica, argento per Andrea Dallavalle nel salto triplo

Dallavalle è medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica, con la misura di 17 metri e 64, primato personale. L’oro è andato al portoghese Pedro Pichardo con 17,91, mentre il bronzo al cubano Lazaro Martinez. Sesto posto per Andy Diaz Hernandez

Andrea Dallavalle ha conquistato la medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica di Tokyo . Il 25enne piacentino delle Fiamme Gialle ha chiuso la gara con un salto da 17,64 metri, primato personale ottenuto all’ultimo tentativo. A batterlo è stato soltanto il portoghese Pichardo, con 17,91.

L’impresa e il podio



Dallavalle ha raggiunto i 17,64 metri balzando davanti a Pedro Pichardo, al cubano Lazaro Martinez (17,49) e all’algerino Yasser Mohammed Triki (17,25). L’illusione dell’oro è durata poco: proprio all’ultimo salto Pichardo ha chiuso la gara con 17,91, ribaltando la classifica e conquistando il titolo mondiale. Argento per l’azzurro, bronzo per Martinez.

Sesto posto per Diaz: “Nessuna scusante esco sconfitto"





Andy Diaz Hernandez, anche lui delle Fiamme Gialle e bronzo olimpico in carica, si è fermato al sesto posto con 17,19 metri, frenato da problemi all’inguine che hanno limitato la sua corsa. “È stato un anno difficile che volevo chiudere in bellezza, invece ho sbagliato. Avevo dolore, ma non é una scusante. Ora mi prendo una pausa per riposare”, ha dichiarato ai microfoni Rai Andy Diaz al termine della gara. L'azzurro ha avuto uno scambio di opinioni con il vincitore, il portoghese Pedro Pichardo, anche lui nato a Cuba. "Nulla di grave, é la competitività, l'adrenalina della gara. La sfida l'ha vinta lui". L'argento, come detto, é andato all'altro azzurro Andrea Dallavalle. "Andrea mi ha detto ‘non ci credo’, invece deve crederci sono molto contento per la sua medaglia”, ha concluso Diaz.