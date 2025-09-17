Mondiali atletica, Furlani oro nel lungo: è il primo per l'Italia

Esplora tutte le offerte Sky
Mondiali atletica, Furlani oro nel salto in lungo: è il primo per l'Italia

A Tokyo l'azzurro vince la finale del salto in lungo con la misura di 8 metri e 39, suo primato personale. Alle sue spalle medaglia d'argento al giamaicano Tajay Gayle (8,34) e bronzo al cinese Yuhao Shi (8,33)

Mattia Furlani conquista il primo oro dell'Italia ai Mondiali di atletica, a Tokyo: l'azzurro lo vince nella finale del salto in lungo, con la misura di 8 metri e 39, suo primato personale. Alle sue spalle medaglia d'argento al giamaicano Tajay Gayle (8,34) e bronzo al cinese Yuhao Shi (8,33).

Il più giovane di sempre

Furlani è il campione del mondo del salto in lungo più giovane della storia. Il precedente primato era dello statunitense Carl Lewis che il 10 agosto del 1983 a Helsinki aveva 22 anni e 40 giorni. Nelle precedenti diciannove edizioni dei Mondiali, l'Italia aveva conquistato un solo podio nel salto in lungo, l'argento di Andrew Howe il 30 agosto del 2007 a Osaka. Giovanni Evangelisti, bronzo a Roma nel 1987 inizialmente con la misura di 8,38, è stato successivamente retrocesso al quarto posto con 8,19 perché la misura del sesto ed ultimo salto era stata rilevata in maniera errata. Evangelisti, comunque, è ancora custode di quella medaglia.

