Sci, polemiche dopo la morte di Matteo Franzoso. Gli atleti protestano

Mentre la Fis (Federazione internazionale sci e snowboard), in una nota dello scorso aprile, dal titolo Making Alpine Skiing safer over the years, spiega, tra le altre cose il ruolo cruciale dei caschi: "Sono stati ampiamente sviluppati per assorbire meglio gli impatti, pur rimanendo leggeri e aerodinamici. L'introduzione di caschi omologati FIS con specifiche certificazioni di sicurezza ha ulteriormente migliorato la protezione. La fase successiva dello sviluppo dei caschi è l'estensione del sistema airbag al casco stesso. Questo progetto è ancora in fase di test, ma questa evoluzione rappresenta un passo fondamentale per la protezione della testa". La Federazione poi precisa: "Sebbene i caschi siano ora obbligatori, altre iniziative proposte, come gli airbag intelligenti (che si attivano in caso di incidente), i paraschiena e la biancheria intima antitaglio, non sono ancora state pienamente adottate a causa delle preoccupazioni dei membri della comunità dello sci alpino in merito a comfort e prestazioni. Tuttavia, gli airbag e i pantaloni antitaglio saranno obbligatori nelle discipline di velocità, ovvero discesa libera e super G, almeno nelle gare di Coppa del Mondo a partire dalla prossima stagione".

