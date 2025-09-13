Salisburgo, morta investita da Tir promessa pattinaggio altoatesina

L'incidente è avvenuto giovedì scorso, ma l'identità della vittima è emersa solo oggi. Nonostante immediati tentativi di rianimazione la ragazza, 24enne, è deceduta sul posto. Il camionista è stato sottoposto all'alcoltest che è però risultato negativo
Julia Marie Gaiser, pattinatrice artistica originaria dell'Alto Adige, è morta in un tragico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì scorso lungo la Gaisbergstrasse a Salisburgo, in Austria, dove si trovava per i suoi studi universitari. La 24enne è stata travolta e uccisa da un camion mentre si trovava in sella alla sua bicicletta all'altezza di un incrocio molto trafficato. Gaiser stava percorrendo una ciclabile lungo la Gaisbergstraße, quando è stata travolta dal Tir che stava svoltando a destra. Nonostante immediati tentativi di rianimazione la ragazza è deceduta sul posto. Il camionista è stato sottoposto all'alcoltest che è però risultato negativo.
Il sindaco di Bressanone: "Grave perdita"
Il sindaco di Bressanone, Andreas Jungmann, sul Corriere dell'Alto Adige ha espresso il suo cordoglio: "Porgo di cuore le mie condoglianze alla famiglia Gaiser. Si tratta di una grande perdita, soprattutto per il mondo dello sport". Anneliese Schenk, responsabile del settore pattinaggio artistico del comitato provinciale Fisg, ricorda sul giornale che "aveva iniziato tardi l'attività sul ghiaccio, rispetto allo standard del nostro sport: aveva circa 8 anni, quando molte bambine iniziano già a 4-5 anni. Nonostante questo Julia Marie era riuscita ad ottenere buoni risultati, grazie agli allenamenti quotidiani. Per lei il pattinaggio era tutto e viveva questo sport con grande passione. Per un periodo era anche convocata in nazionale".