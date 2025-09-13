Salisburgo, morta investita da Tir promessa pattinaggio altoatesina

L'incidente è avvenuto giovedì scorso, ma l'identità della vittima è emersa solo oggi. Nonostante immediati tentativi di rianimazione la ragazza, 24enne, è deceduta sul posto. Il camionista è stato sottoposto all'alcoltest che è però risultato negativo

Julia Marie Gaiser, pattinatrice artistica originaria dell'Alto Adige, è morta in un tragico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì scorso lungo la Gaisbergstrasse a Salisburgo, in Austria, dove si trovava per i suoi studi universitari. La 24enne è stata travolta e uccisa da un camion mentre si trovava in sella alla sua bicicletta all'altezza di un incrocio molto trafficato. Gaiser stava percorrendo una ciclabile lungo la Gaisbergstraße, quando è stata travolta dal Tir che stava svoltando a destra. Nonostante immediati tentativi di rianimazione la ragazza è deceduta sul posto. Il camionista è stato sottoposto all'alcoltest che è però risultato negativo.