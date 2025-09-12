Bologna, auto contro palo durante inseguimento polizia: morto 18enne

Esplora tutte le offerte Sky
Bologna, auto finisce contro un palo durante inseguimento della polizia: morto 18enne

Cronaca
©Ansa

L'incidente, avvenuto alle 5, si è verificato durante un inseguimento della polizia all'altezza dell'incrocio con via dei Lamponi. Nello schianto è morto un giovane di 18 anni, originario dell'Albania. Insieme a lui a bordo dell'auto, risultata rubata, c'era un altro connazionale, 19enne, rimasto ferito

Un'auto si è schiantata contro un palo questa mattina in via Murri a Bologna. L'incidente, avvenuto alle 5, si è verificato durante un inseguimento della polizia all'altezza dell'incrocio con via dei Lamponi. Nello schianto è morto un giovane di 18 annioriginario dell'Albania. Insieme a lui a bordo dell'auto, risultata rubata, c'era un altro connazionale, 19enne, rimasto ferito. Secondo le prime informazioni il veicolo sarebbe finito contro un palo della luce colpendo anche altre vetture in sosta. Al momento via Murri è chiusa per i rilievi.

©Ansa

L'incidente

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l'auto è stata notata in via Tolmino da una pattuglia. Gli agenti si sono avvicinati mentre era ferma al semaforo e al volante c'era il giovane 19enne, incensurato, mentre il 18enne, con precedenti per furto e resistenza, era seduto al posto del passeggero. Il veicolo, una Audi, è partito allo scattare del verde a grande velocità. Da lì è nato un inseguimento con la polizia lungo alcune strade fino a via Murri. Come ha specificato la Questura, la volante non è mai entrata in contatto con la vettura in fuga, perché "gli agenti a bordo li avrebbero persi di vista". La pattuglia ha poi visto l'auto all'altezza di via del Lamponi.

