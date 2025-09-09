Perugia, camper in panne travolto da tir sulla E45: morta una bambina

Economia

Secondo un'indagine condotta dal Codacons, nei primi 10 mesi del 2024 sono stati incassati 1,3 miliardi di euro, una cifra in linea con quella del 2023, pari a 1,5 miliardi. La Regione che ha incamerato di più è la Lombardia, con 348 milioni di euro, seguita dal Lazio - che ha ottenuto 130 milioni - e dall'Emilia-Romagna, con 129 milioni. La città che ha incassato di più è Milano con 128,7 milioni, seguita da Roma (88 milioni) e Torino (43,7 milioni)