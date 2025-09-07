Incidente nel Comasco, morti in moto due ragazzi

La dinamica dell'incidente, avvenuto ieri intorno alle 23.30, è ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco di Como e sanitari del 118

Erano entrambi a bordo di due moto i due ragazzi di 17 e 20 anni morti in un incidente nel Comasco in via Mantero, rettilineo che costeggia l'autostrada dei laghi a Grandate. La dinamica dell'incidente, avvenuto ieri intorno alle 23.30, è ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco di Como e sanitari del 118. I ragazzi sono deceduti prima di arrivare all'ospedale Sant'Anna di Como.