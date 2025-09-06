Formula 1, Gp Monza: la pole position e la griglia di partenza

Max Verstappen ha ottenuto la pole position del GP d'Italia , 16esima prova del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Monza, il pilota della Red Bull ha fatto registrare il nuovo record della pista: 1'18"792. Dietro di lui le due McLaren: in prima fila con l'olandese partirà Lando Norris, poi Oscar Piastri. La Ferrari di Charles Leclerc è arrivata quarta, quinta quella di Lewis Hamilton: il pilota britannico, però, scatterà dal decimo posto a causa di una penalità rimediata in Olanda. Il Gp d'Italia è in programma domenica alle 15, live su Sky e in streaming su NOW.

"Pole fantastica, sono felice"

"Questa è una magia? Io ci provo. È una pole fantastica, sono felice. La macchina ha funzionato meglio, è un grande momento per noi", ha esultato Max Verstappen. "A Monza con così poco carico - ha aggiunto il campione del mondo alla tv della Formula 1 - è sempre difficile azzeccare il giro, è molto più facile sbagliare una frenata".