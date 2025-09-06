Formula 1, Gp Monza: la pole position e la griglia di partenza

Esplora tutte le offerte Sky
Sport
Max Verstappen ha ottenuto la pole position del Gp d'Italia, sul circuito di Monza. In prima fila con l'olandese della Red Bull domenica partirà Lando Norris su McLaren. Terza l'altra McLaren di Oscar Piastri. Poi le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con il britannico che però scatterà decimo a causa della penalità in Olanda

Max Verstappen ha ottenuto la pole position del GP d'Italia, 16esima prova del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Monza, il pilota della Red Bull ha fatto registrare il nuovo record della pista: 1'18"792. Dietro di lui le due McLaren: in prima fila con l'olandese partirà Lando Norris, poi Oscar Piastri. La Ferrari di Charles Leclerc è arrivata quarta, quinta quella di Lewis Hamilton: il pilota britannico, però, scatterà dal decimo posto a causa di una penalità rimediata in Olanda. Il Gp d'Italia è in programma domenica alle 15, live su Sky e in streaming su NOW.

"Pole fantastica, sono felice"

"Questa è una magia? Io ci provo. È una pole fantastica, sono felice. La macchina ha funzionato meglio, è un grande momento per noi", ha esultato Max Verstappen. "A Monza con così poco carico - ha aggiunto il campione del mondo alla tv della Formula 1 - è sempre difficile azzeccare il giro, è molto più facile sbagliare una frenata".

Formula 1, Gp Monza: dove vedere la gara in esclusiva su Sky

