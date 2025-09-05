Us Open, stanotte Sinner sfida Auger-Aliassime per un posto in finale

Prosegue l’ultimo Slam stagionale, sul cemento di Flushing Meadows. All'Arthur Ashe Stadium oggi finale di doppio femminile, poi spazio alle semifinali del torneo singolare maschile. Si parte con Alcaraz-Djokovic. A seguire, non prima dell’1 di notte ora italiana, tocca al numero 1 del mondo e campione in carica che sfida il canadese, testa di serie n. 25. La finale del singolare femminile sarà invece sabato tra Sabalenka e Anisimova. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

Sul cemento di Flushing Meadows proseguono gli Us Open, ultimo Slam della stagione tennistica. Il programma sull'Arthur Ashe Stadium si apre alle 18 italiane con la finale di doppio femminile (Townsend/Siniakova contro Routliffe/Dabrowski) poi spazio alle due semifinali del torneo singolare maschile. Si parte con quella della parte bassa del tabellone maschile tra Carlos Alcaraz (testa di serie n. 2) e Novak Djokovic (testa di serie n. 7). A seguire, non prima dell’1 di notte ora italiana, tocca a Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo e campione in carica sfida il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie n. 25). Intanto da quanto emerso da fonti della Casa Bianca, alla finale maschile di domenica sarà presente in tribuna anche il presidente degli Usa Donald Trump. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

L’attesa per Sinner Ai quarti di finale Sinner ha vinto il derby azzurro contro l'amico Lorenzo Musetti, in due ore e tre set, punteggio 6-1, 6-4, 6-2. Per l’altoatesino è l'ottava semifinale Slam della carriera, la seconda a New York, la quinta consecutiva. Sinner, l'italiano con più partite vinte negli Slam e il secondo giocatore più giovane nell’era Open a raggiungere la semifinale in tutti gli Slam in una stessa stagione, ora sfida il canadese Felix Auger Aliassime, che ha battuto da poco nei quarti del Cincinnati Open. Vedi anche Semifinali Us Open, quando giocano Sinner-Aliassime e Alcaraz-Djokovic