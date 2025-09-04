Us Open, Sinner batte Musetti e vola in semifinale

Il numero uno al mondo ha battuto il tennista toscano in due ore per 6-1, 6-4, 6-2. Una vittoria che lo fa volare in semifinale, dove incontrerà il canadese che ha battuto nei quarti del Cincinnati Open. Quella di stanotte è stata la terza sfida effettiva fra Sinner e Musetti nel circuito internazionale maggiore. Ed è stata soprattutto la prima storica partita fra due azzurri nei quarti di finale di una prova del Grande Slam. Eliminate in semifinale Errani-Paolini

Jannik Sinner vince il 'derby' con Lorenzo Musetti e approda alle semifinali dell'Us Open. L'altoatesino, numero 1 del ranking mondiale, ha superato il connazionale in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Ora sfiderà il canadese Felix Auger Aliassime, che ha battuto nei quarti del Cincinnati Open, per accedere alla finalissima.

Il match

Il match tra i due azzurri è durato due ore. Sinner è partito forte, chiudendo il primo set in 27 minuti senza lasciare scampo all'avversario. Il secondo parziale è stato più equilibrato, Musetti ha anche avuto una palla break (non concretizzata grazie ad un ace di Sinner) ma alla fine ha dovuto cedere il passo al numero 1 del mondo che ha gli strappato il servizio al nono game. Il terzo set è iniziato subito con un break a favore dell'altoatesino, che poi si è difeso molto bene (annullando varie palle per il controbreak) e ha chiuso senza ulteriori problemi. “Ci conosciamo molto bene" con Lorenzo Musetti ha commentato Jannik Sinner definendo la sua performance in campo "buona". "Veniamo dallo stesso paese" e quando si gioca "accantoniamo l'amicizia", poi "stretta di mano e passa tutto". E ancora: "Siamo molto orgogliosi di essere italiani: gli italiani sono ovunque". "Sono rimasto impressionato da Jannik oggi, mi ha spinto al limite. E' migliore di me, e lo ha dimostrato. Ha strameritato" ha detto Lorenzo Musetti, sottolineando che "Jannik ha vinto su tutti gli aspetti. Non avevo mai giocato di notte e credo ci sia parecchia differenza. Non sono mai riuscito a trovare una quadra di gioco che gli abbia dato fastidio".

Il derby azzurro

Il derby azzurro, il primo dell'era Open ai quarti di uno Slam, si è giocato sul cemento dell'Arthur Ashe Stadium di New York. Sinner è arrivato all'appuntamento dopo aver battuto Alexander Bublik negli ottavi, annientato in tre set con un 6-1, 6-1, 6-1, mentre Musetti ha eliminato lo spagnolo Jaume Munar superandolo in tre parziali 6-4, 6-0, 6-1. Quella di stanotte è stata la terza sfida effettiva fra Sinner e Musetti nel circuito internazionale maggiore. Ed è stata soprattutto la prima storica partita fra due azzurri nei quarti di finale di una prova del Grande Slam. Nei "precedenti" fra i due conduceva 2-0 Sinner. L'altoatesino si era imposto nel 2021 ad Anversa, sul duro indoor, per 7-5 6-2. A ruota Sinner aveva vinto il confronto diretto del 2023, sulla terra rossa di Montecarlo, col punteggio di 6-2 6-2. Infine, sempre nel 2023, non era andato in scena per poco il terzo atto della sfida fra i due, che si sarebbero dovuti affrontare nei quarti di finale del torneo di Barcellona, quando però, un'ora prima del match, l'altoatesino diede forfait per il peggioramento di uno stato influenzale.