Basket, Europei 2025: l'Italia batte Cipro e approda agli ottavi

Tutto piuttosto facile per l'Italbasket guidata in panchina da mister Pozzecco che ha calato il poker di vittorie agli Europei di categoria. Gli azzurri infatti, dopo le vittorie contro Georgia, Bosnia e Spagna, che hanno riscattato la sconfitta all’esordio contro la Grecia, hanno superato in maniera piuttosto facile a Limassol i padroni di casa di Cipro. La sfida è terminata con il punteggio di 89-54.

L'incrocio agli ottavi

Grazie a questa vittoria i cestisti azzurri restano in corsa per il primo posto nel girone C in attesa della sfida odierna tra Grecia e Spagna. Intanto, con la vittoria della Slovenia 106-96 su Israele grazie ai 37 punti di Doncic, se proprio la Grecia vince con la Spagna, l'Italia finirà seconda e incrocerà la stessa Slovenia, mentre se la Spagna batte la Grecia, il team di Pozzecco sarà prima del girone e incrocia Israele agli ottavi di finale del torneo.

L'omaggio ad Armani

Nella sfida contro Cipro gli azzurri dell'Italbasket sono scesi in campo con il lutto sulla maglia per onorare la scomparsa di Giorgio Armani. "Non parliamo solo di pallacanestro. Io ho avuto la fortuna nella mia vita di vivere all'estero e Armani era un vanto e qualsiasi momento di difficoltà potevi fare riferimento al signor Armani ed eri un po' più sicuro di te stesso, di arrivare da un Paese che puoi vantare di aver avuto un personaggio come lui. Oggi avevamo il dovere di giocare questa partita solo ed esclusivamente in sua memoria e questo vestito tra l'altro è Armani ed è una responsabilità in più, ma Armani ci ha fatto e ci fa sentire orgogliosi di essere italiani". Queste le parole del ct azzurro Pozzecco a Sky dopo la vittoria con Cipro sulla scomparsa di Giorgio Armani. "Una volta sono andato a vedere l'Olimpia, ero già ct della Nazionale, avevamo appena giocato l'Europeo, ero andato a salutare Leo Dell'Orco al quale faccio le più sentite condoglianze e lui mi ha preso per un braccio e mi ha detto 'Gianmarco complimenti' e lo ha detto con uno stile ed eleganza che non ho riscontrato con nessuno, e anche con affetto", ha aggiunto il ct italiano.