Europei di basket, l'Italia batte la Spagna 67-63

Questa sera alla 'Spyros Kyprianou Arena' di Limassol a Cipro, gli azzurri del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco hanno avuto la meglio degli spagnoli di Sergio Scariolo al termine di un match combattuto, difficile e ricco di emozioni. Pensare che l'Italia era andata in svantaggio per 13 a 0. L'aggancio e il sorpasso degli azzurri è avvenuto negli ultimi secondi del terzo quarto. L'Italia per la terza volta consecutiva ha sconfitto la Spagna agli Europei. L'Italia tornerà in campo giovedi' 4 contro i padroni di casa di Cipro nella quinta ed ultima partita della pool C.

Pozzecco: "Stiamo vivendo favola"

"La prima cosa è che noi stiamo vivendo una favola, questi ragazzi si regalano emozioni continuamente. L'unica cosa che a me fa soffrire quotidianamente è Achille e Ton. Per Achille soffriamo ancora di più perché è in ospedale. Con lui al telefono abbiamo fatto 3 su 3, non ha risposto con la Grecia e abbiamo perso...". Lo ha detto il ct azzurro dell'Italbasket Gianmarco Pozzecco a Sky dopo il successo con la Spagna. "Non abbiamo fatto canestro nei primi 7 minuti, ed è pesante, non tanto stare sotto 13-0 ma non segnare ti può uccidere, ti può tagliare le gambe, ma i ragazzi non mollano e poi siamo stati bravi a trovare diversi protagonisti. Saliou ci ha dato tantissimo, Procida è stato veramente bravo. Diouf da un milione di dollari", ha aggiunto Pozzecco.