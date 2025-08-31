Europei basket, Italia vince 96-79 contro la Bosnia. 39 di Fontecchio

Esplora tutte le offerte Sky
Europei di basket, Italia vince 96-79 contro la Bosnia. Fontecchio fa 39 punti

Sport
©Ansa

Secondo successo di fila per gli azzurri, che risalgono così la classifica nel gruppo C, rilanciando le loro chance di qualificazione agli ottavi

Dopo la sconfitta con la Grecia e la vittoria contro la Georgia, l'Italia batte la Bosnia Erzegovina 96-79 nella terza partita del gruppo C agli Europei di basket, giocata a Limassol (Cipro). Grande prova di Fontecchio, a quota 39 punti. Gli azzurri risalgono così la classifica nel gruppo C, rilanciando le loro chance di qualificazione agli ottavi.

La cronaca di Italia-Bosnia

Dopo un inizio sotto tono l'Italbasket si riprende riportando tra la fine del primo e l'inizio del secondo quarto il match in equilibrio. Nel finale del secondo quarto Gallinari e compagni hanno una specie di blackout e si fanno riprendere dalla Bosnia che piazza un 9-0 riportandosi in parità 36-36. Alla sirena l'Italia chiude comunque in vantaggio di quattro punti. Nel terzo quarto parte meglio la Bosnia che si rifa sotto passando avanti, mentre gli azzurri restano a galla sempre grazie alle prodezze di Fontecchio già oltre i 20 punti personali. Il match prsegue in pieno equilibrio tra sorpassi e controsorpassi. Nel finale del terzo quarto salgono di tono Spissu e Melli che portano l'Italia a +8. Nell'ultimo quarto l'Italia continua a pressare portando il vantaggio in doppia cifra e chiudendo il match con un successo che fa ben sperare per gli ottavi di finale. 

Figurina Kobe Bryant e Michael Jordan all'asta per 12,9 mld: è record

