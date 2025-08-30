Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Basket, Europei: prima vittoria per Italia, Georgia ko 78-62

Sport
©Ansa

Dopo la sconfitta all'esordio con la Grecia, gli azzurri del ct Pozzecco hanno superato sul parquet della Spyros Kyprianou Arena di Limassol la Georgia per 78-62 (32-32 all'intervallo lungo) nella seconda giornata del Gruppo C

ascolta articolo

Prima vittoria dell'Italbasket nella fase a gironi degli Europei 2025. Dopo la sconfitta all'esordio con la Grecia, gli azzurri del ct Pozzecco hanno superato sul parquet della Spyros Kyprianou Arena di Limassol la Georgia per 78-62 (32-32 all'intervallo lungo) nella seconda giornata del Gruppo C. Melli e compagni torneranno in campo domani, domenica, contro la Bosnia Erzegovina (ore 20.30) prima dello sprint finale contro Spagna (2 settembre) e Cipro (4) in vista degli ottavi di finale. 

Sport: Ultime notizie

Us Open, oggi 3° turno: Sinner sfida Shapovalov, derby Musetti-Cobolli

Sport

Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 al mondo, sul cemento di Flushing Meadows affronta...

epa12324926 Jannik Sinner of Italy in action against Vit Kopriva of the Czech Republic during the first round of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 26 August 2025. The US Open tournament runs from 24 August through 07 September. EPA/JOHN G. MABANGLO

F1, qualifiche Gp Olanda: a Zandvoort pole di Piastri, poi Norris

Sport

Oscar Piastri ha conquistato la pole position del Gp dei Paesi Bassi, 15esima gara del Mondiale...

ZANDVOORT, NETHERLANDS - AUGUST 30: Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL39 Mercedes on track during final practice ahead of the F1 Grand Prix of Netherlands at Circuit Zandvoort on August 30, 2025 in Zandvoort, Netherlands. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Basket, Europei: prima vittoria per Italia, Georgia ko 78-62

Sport

Dopo la sconfitta all'esordio con la Grecia, gli azzurri del ct Pozzecco hanno superato sul...

Tabellone calciomercato, acquisti e cessioni delle squadre di serie A

Sport

Sono diversi i movimenti di mercato ufficializzati dalle 20 squadre di Serie A: l’Inter ha...

Acquisti e cessioni del calciomercato estivo 2025

Mondiali di volley femminile, Italia Germania 3-0: Azzurre ai quarti

Sport

Le giocatrici allenate da Julio Velasco hanno sconfitto le rivali tedesche 25-22, 25-18, 25-11....

Sport: I più letti