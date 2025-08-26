Figurina Kobe Bryant e Michael Jordan all'asta per 12,9 mld: è record

Una figurina autografata da Kobe Bryant e Michael Jordan ha polverizzato ogni record: un acquirente sconosciuto è arrivato a sborsare addirittura 12,9 milioni di dollari all'asta pur di portarsi a casa una carta che fa parte di una collezione particolare, pensata proprio per essere formata da pezzi unici irripetibili. Tutta la serie "Dual NBA Logo Autographs", prodotta tra il 2004 e il 2009, presenta infatti alcune delle più grandi star del basket condividere la stessa carta per una sola volta. Un'unica stampa, senza possibilità di essere ristampata o ripetuta.