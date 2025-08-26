Figurina Kobe Bryant e Michael Jordan all'asta per 12,9 mld: è record

La carta fa parte di una collezione particolare, pensata per essere formata da pezzi unici irripetibili. Il precededente record apparteneva a una carta raffigurante l'asso del baseball Mickey Mantle del 1952
Una figurina autografata da Kobe Bryant e Michael Jordan ha polverizzato ogni record: un acquirente sconosciuto è arrivato a sborsare addirittura 12,9 milioni di dollari all'asta pur di portarsi a casa una carta che fa parte di una collezione particolare, pensata proprio per essere formata da pezzi unici irripetibili. Tutta la serie "Dual NBA Logo Autographs", prodotta tra il 2004 e il 2009, presenta infatti alcune delle più grandi star del basket condividere la stessa carta per una sola volta. Un'unica stampa, senza possibilità di essere ristampata o ripetuta.
I precedenti record
Il precedente record apparteneva a una carta raffigurante l'asso del baseball Mickey Mantle del 1952 (andata via per 12,6 milioni di dollari nel 2022). Inutile dire che la cifra pagata per la combo Kobe-Jordan è superiore anche a quella pagata per una qualunque figurina raffigurante un loro collega cestista. In quel caso, fino ad ora il massimo pagato equivaleva a soli 5,9 milioni. Questa la cifra elargita tre anni fa per avere una riproduzione autografata di Steph Curry, ovviamente autografata dallo stesso numero 30 dei Golden State Warriors.