Serie A, Udinese-Verona finisce 1-1. Stasera Inter-Torino

Termina oggi la prima giornata del campionato di serie A 2025/2026. Nell’incontro delle 18.30 l’Udinese ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Hellas Verona: a decidere l’incontro le reti di Kristensen e Serdar nella ripresa. Alle 20.45, invece, scende in campo l’Inter contro il Torino. Ieri invece Cagliari-Fiorentina era finita 1-1 e Como-Lazio 2-0. In serata, invece Juventus-Parma era terminata 2-0 e Atalanta-Pisa 1-1. GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A
Le formazioni ufficiali di Inter-Torino
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Christian Chivu
TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Marco Baroni
La cronaca di Udinese-Verona
Sono poche le emozioni del primo tempo tra Udinese e Verona, nonostante i padroni di casa si rendano pericolosi al 22esimo con Zemura che però spreca da buona posizione. La risposta dell’Hellas arriva 4 minuti prima dell’intervallo, con Giovane che viene murato da Sava. Nella ripresa al 53esimo la sblocca l’Udinese con Kristensen, su assist di Lovric. Il pareggio del Verona arriva al minuto 73, con la rete siglata da Serdar su assist di Giovane. Il risultato non cambia più, e la partita termina 1-1.
Il tabellino di Udinese Verona 1-1
53’ Kristensen, 73’ Lovric
UDINESE (3-5-2): Sava, Bertola, Kristensen, Solet, Ehizibue, Lovric (16' st Zarraga), Karlstrom, Atta, Zemura (34' st Kamara), Iker Bravo (16' st Bayo), Davis (29' st Piotrowski). All. Runjaic.
VERONA: (3-5-2): Montipò, Nunez, Nelsson, Frese, Fallou (38' st Oyegoke), Serdar (38' st Ebosse), Bernede, Niasse (20' st Harroui), Bradaric (27' st Belghali), Giovane, Sarr (20' st Mosquera). All. Zanetti.
Ammoniti: Belghali, Bertola, Ebosse, Davis, Iker Bravo per gioco falloso.
