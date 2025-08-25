Serie A, Udinese-Verona finisce 1-1. Stasera Inter-Torino

Si chiude oggi la prima giornata del campionato di serie A 2025/2026. Nell’incontro delle 18.30 l’Udinese ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Hellas Verona: a decidere l’incontro le reti di Kristensen e Serdar nella ripresa. Alle 20.45, invece, scende in campo l’Inter contro il Torino

Termina oggi la prima giornata del campionato di serie A 2025/2026. Nell’incontro delle 18.30 l’Udinese ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Hellas Verona: a decidere l’incontro le reti di Kristensen e Serdar nella ripresa. Alle 20.45, invece, scende in campo l’Inter contro il Torino. Ieri invece Cagliari-Fiorentina era finita 1-1 e Como-Lazio 2-0. In serata, invece Juventus-Parma era terminata 2-0 e Atalanta-Pisa 1-1. GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A