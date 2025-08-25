Esplora tutte le offerte Sky
Serie A, Udinese-Verona finisce 1-1. Stasera Inter-Torino

Sport
©Ansa

Si chiude oggi la prima giornata del campionato di serie A 2025/2026. Nell’incontro delle 18.30 l’Udinese ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Hellas Verona: a decidere l’incontro le reti di Kristensen e Serdar nella ripresa. Alle 20.45, invece, scende in campo l’Inter contro il Torino

Termina oggi la prima giornata del campionato di serie A 2025/2026. Nell’incontro delle 18.30 l’Udinese ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Hellas Verona: a decidere l’incontro le reti di Kristensen e Serdar nella ripresa. Alle 20.45, invece, scende in campo l’Inter contro il Torino. Ieri invece Cagliari-Fiorentina era finita 1-1 e Como-Lazio 2-0. In serata, invece Juventus-Parma era terminata 2-0 e Atalanta-Pisa 1-1. GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A

Le formazioni ufficiali di Inter-Torino

 

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Christian Chivu
 

TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Marco Baroni

 

La cronaca di Udinese-Verona

Sono poche le emozioni del primo tempo tra Udinese e Verona, nonostante i padroni di casa si rendano pericolosi al 22esimo con Zemura che però spreca da buona posizione. La risposta dell’Hellas arriva 4 minuti prima dell’intervallo, con Giovane che viene murato da Sava. Nella ripresa al 53esimo la sblocca l’Udinese con Kristensen, su assist di Lovric. Il pareggio del Verona arriva al minuto 73, con la rete siglata da Serdar su assist di Giovane. Il risultato non cambia più, e la partita termina 1-1.

Il tabellino di Udinese Verona 1-1

53’ Kristensen, 73’ Lovric

 

UDINESE (3-5-2): Sava, Bertola, Kristensen, Solet, Ehizibue, Lovric (16' st Zarraga), Karlstrom, Atta, Zemura (34' st Kamara), Iker Bravo (16' st Bayo), Davis (29' st Piotrowski). All. Runjaic.

 

VERONA: (3-5-2): Montipò, Nunez, Nelsson, Frese, Fallou (38' st Oyegoke), Serdar (38' st Ebosse), Bernede, Niasse (20' st Harroui), Bradaric (27' st Belghali), Giovane, Sarr (20' st Mosquera). All. Zanetti.


Ammoniti: Belghali, Bertola, Ebosse, Davis, Iker Bravo per gioco falloso.

Serie A, risultati 1^ giornata: vincono Juventus e Como. VIDEO
Calciomercato, da Gimenez a Casadei: acquisti e cessioni in Serie A

Milan scatenato: dopo Walker dal City, sono arrivati l'attaccante del Feyenoord e Joao Felix dal Chelsea. Morata va al Galatasaray, Bennacer al Marsiglia. La Juventus, che ha accolto Kolo Muani, cede Fagioli alla Fiorentina (che intanto ha ufficializzato Zaniolo). All'Atalanta approda invece Maldini. L'Inter si aggiudica Zalewski dalla Roma, mentre il Lecce perde Dorgu (che va allo United). Kvara va al PSG

