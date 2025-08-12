Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: annuncio sui social

Esplora tutte le offerte Sky
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: annuncio social con la foto dell'anello

Sport

 "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite", ha scritto la compagna di Cr7 pubblicando una foto della mano con l'anello di fidanzamento. Le nozze arrivano al culmine di una relazione iniziata nel 2016

Cristiano Ronaldo si sposa. Ad annunciarlo è stata la futura moglie Georgina Rodriguez in un post su Instagram. "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite", ha scritto la compagna di Cr7 pubblicando una foto della mano con l'anello di fidanzamento. La modella argentina aveva iniziato una relazione con il calciatore portoghese nel 2016, dopo averlo incontrato in un negozio a Madrid, dove lavorava come commessa. Nel giugno 2017 Ronaldo ha avuto una coppia di gemelli, Eva e Mateo, tramite maternità surrogata. Nel novembre 2017 la stessa Rodriguez ha dato alla luce la loro figlia, Alana Martina, mentre il 18 aprile 2022 ha partorito due gemelli: il maschio, Angel, è morto durante il parto, mentre la femmina, Bella Esmeralda, è sopravvissuta. 

