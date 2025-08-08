Atletica, 15enne Kelly Doualla oro europeo in 100 metri under 20

Campionessa da record

La velocista del Cus Pro Patria Milano Kelly Ann Edimo Doualla, nata a Pavia da genitori del Camerun, a febbraio 2024 a Bergamo ha corso i 60 metri in 7"27, tempo che le aveva permesso di stabilire in un colpo solo i primati italiani under 16, under 18 e under 20, anche se a livello regolamentare è stato soltanto primato Cadette. Un'ora e mezza prima Doualla aveva corso in 7"34 in batteria, e questa sua doppia performance è in entrambi i casi inferiore al 7'35" di Vincenza Calì, che fino a oggi, e dal 2002, era la migliore prestazione italiana U.20.