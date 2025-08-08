Esplora tutte le offerte Sky
Atletica, 15enne Kelly Doualla oro europeo in 100 metri under 20

L'azzurrina sulla pista del "Ratinan stadion" di Tampere in Finlandia. Argento alla britannica Mabel Akande (11"41), bronzo all'ucraina Uliana Stepaniuk (11"53), quarta l'azzurra Alice Pagliarini (11"54)

Kelly Doualla a soli 15 anni e nove mesi è la nuova campionessa europea under 20 dei 100 metri. L'azzurrina sulla pista del "Ratinan stadion" di Tampere in Finlandia ha vinto la finale in 11"22. Argento alla britannica Mabel Akande (11"41), bronzo all'ucraina Uliana Stepaniuk (11"53), quarta l'azzurra Alice Pagliarini (11"54).

Campionessa da record

La velocista del Cus Pro Patria Milano Kelly Ann Edimo Doualla, nata a Pavia da genitori del Camerun, a febbraio 2024 a Bergamo ha corso i 60 metri in 7"27, tempo che le aveva permesso di stabilire in un colpo solo i primati italiani under 16, under 18 e under 20, anche se a livello regolamentare è stato soltanto primato Cadette. Un'ora e mezza prima Doualla aveva corso in 7"34 in batteria, e questa sua doppia performance è in entrambi i casi inferiore al 7'35" di Vincenza Calì, che fino a oggi, e dal 2002, era la migliore prestazione italiana U.20.

 

