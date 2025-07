Atletica, la keniana Chebet prima donna sotto i 14' nei 5000 metri

La keniana Beatrice Chebet è la prima donna nella storia a correre i 5mila metri su pista in meno di 14 minuti, battendo il recordo con un tempo di 13'58"06. La 25enne originaria della Rift Valley ha stabilito il nuovo record del mondo sulla pista dell'Hayward Field di Eugene, negli Stati Uniti, nell'ambito della 50esima edizione del 'The Prefontaine Classic', nona tappa della Diamond League di atletica leggera.

Campionessa dei 5mila e dei 10mila

Chebet è la campionessa olimpica in carica sia dei 5mila che dei 10mila metri e in questa stagione si era già imposta nei 5mila metri della Diamond League a Xiamen in Cina, a Rabat in Marocco e del 'Golden Gala Pietro Mennea' a Roma. Ora ha tolto il record del mondo all'etiope Gudaf Tsegay che, sempre ad Eugene, il 17 settembre del 2023, aveva corso in 14'00"21. Oggi Tsegay è arrivata terza in 14'04"41. Seconda la keniana Agnes Jebet Ngetich (14'01"29), terza di sempre al mondo.