Usa, sex toys lanciati in campo durante partite di basket femminile

Nessuna bottiglietta o pomodoro dagli spalti. Pare che l’ultima moda “made in Usa”, in fatto di “disappunto sportivo”, sia il lancio del dildo. Due episodi in meno di una settimana. Il primo lo scorso martedì 29 luglio alla Gateway Center Arena, ad Atlanta. L’ultimo venerdì 1 agosto alla Wintrust Arena di Chicago. In entrambi i casi in campo c’erano le giocatrici di Wnba (la Lega del basket professionistico femminile) della Golden State Valkyries. E in entrambi i casi gli incontri sono stati interrotti per recuperare l’oggetto, un sex toy verde lanciato durante la partita. Individuati e arrestati gli autori dei due gesti.

Il commento della Lega La Lega di basket femminile americana ha fatto sapere che "qualsiasi tifoso che lanci intenzionalmente un oggetto sul campo verrà immediatamente espulso e incorrerà in una squalifica minima di un anno, oltre a essere soggetto ad arresto e procedimento giudiziario da parte delle autorità locali". E ancora: "La sicurezza e il benessere di tutti nei nostri stadi sono una priorità assoluta per la nostra lega. Oggetti di qualsiasi tipo lanciati sul campo o nell'area dei posti a sedere possono rappresentare un rischio per la sicurezza di giocatori, ufficiali di gara e tifosi".