Ceccon, record 100 metri farfalla ai Mondiali di nuoto: è in finale

C’è grande attesa per la finale dei 100 farfalla ai Mondiali di nuoto di Singapore che andrà in scena domani, sabato 2 agosto, dopo la performance di Thomas Ceccon alla gara di qualificazione. Il campione veneto ha stabilito il nuovo primato italiano, chiudendo al terzo posto nella semifinale, in 50’’41, in una gara in cui, come ha spiegato a Sky Sport, non avrebbe nemmeno “dovuto partecipare”. Ceccon si riscatta così dall’eliminazione dai 200 dorso: “Ero molto libero mentalmente, senza la pressione di dover vincere”. Sulla prova di domani è cauto e scaramantico: “Credo che i primi tre siano scritti, hanno un ritorno migliore del mio. La gara mi sembra chiusa, ma già va bene essere entrato in finale col record italiano”. Le competizioni sono in diretta su Sky e in streaming su NOW (IL MEDAGLIERE DELL'ITALIA).