Wimbledon, oggi semifinali. Sinner sfida Djokovic: dove vederlo

L’incognita delle condizioni fisiche

Ai quarti Sinner ha battuto in modo convincente Ben Shelton. Il modo migliore per ripagare la fortuna ricevuta nel turno precedente, quando - sotto di due set, in evidente difficoltà - aveva beneficiato dell'improvviso ritiro per infortunio del suo avversario Grigor Dimitrov. Raggiunta la sua settima semifinale Slam in carriera, la quarta consecutiva in un Major (il più giovane a riuscirci da Rafa Nadal, 2009), Sinner ieri ha sostenuto una sessione d'allenamento molto intensa, con un giovane juniores italiano, Pierluigi Basile. All'Aorangi, è apparso in ottima forma, e anche i dolori al gomito destro, colpito violentemente nel primo game del match contro Dimitrov, sembra non dargli più noia. Una condizione fisica che non sembra condividere il suo prossimo avversario, che ieri ha preferito non allenarsi, cancellando all'ultimo momento l'allenamento, probabilmente come forma precauzionale. Al primo match-point del match contro Flavio Cobolli, il campione di Belgrado era scivolato a terra, accusando - secondo i media serbi - un risentimento muscolare. Che non gli ha impedito di vincere l'incontro con l'italiano, ma che evidentemente ha consigliato al suo team la massima cautela alla vigilia di un match che si annuncia molto impegnativo sotto ogni punto di vista.