Formula 1, Gp Austria: vince Norris. Poi Piastri e Leclerc

Undicesima gara del mondiale sul Red Bull Ring di Spielberg. Bene Hamilton, quarto, e Russell, quinto. Out Sainz, Verstappen, Antonelli e Albon

L’undicesima gara di questa stagione di Formula Uno va a Lando Norris: il pilota della McLaren ha chiuso per primo il circuito del Red Bull Ring a Spielberg, nella Stiria austriaca, conquistando la settima vittoria in carriera. Dietro di lui un'altra McLaren, quella di Piastri, poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quinto posto per Russell (Mercedes). Sesto Lawson (Racing Bulls), settimo Alonso (Aston Martin), ottavo Bortoleto (Sauber), nono Hülkenberg (Sauber) e decimo Ocon (Haas). Si torna a correre la prossima settimana a Silverstone.