Dossieraggio, Jacobs spiato da fratello di Tortu? Fidal apre inchiesta

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, il fratello di Filippo Tortu, Giacomo, si sarebbe rivolto alla società di sicurezza e investigazioni Equalize, oggetto di una inchiesta giudiziaria per accesso illecito a banche dati istituzionali, per avere informazioni su Jacobs. La reazione di Filippo Tortu: "Confido che i fatti siano chiariti al più presto e che il mio nome non sia associato a eventi da cui sono totalmente estraneo"

La procura federale della Fidal (Federazione Italiana di Atletica leggera) ha aperto un fascicolo nei confronti di Giacomo Tortu, fratello di Filippo, dopo aver acquisito gli atti dell’inchiesta della Procura di Milano sulle attività illecite riconducibili a Equalize , la società di investigazioni private accusata di accesso illecito alle informazioni contenute nelle principali banche dati istituzionali. L’indagine sportiva è dovuta in quanto Giacomo Tortu (ex sprinter) è tesserato Fidal come dirigente.

Le reazioni

L’operazione per avere informazioni su Jacobs sarebbe costata 10mila euro e lo spionaggio sarebbe durato oltre un anno senza però portare alla scoperta di alcuna pratica illecita di doping. Filippo Tortu ha commentato il caso che vede coinvolto il fratello con una nota: "Ho appreso la notizia dagli organi di informazione. Confido che i fatti siano chiariti al più presto e che il mio nome non sia associato a eventi da cui sono totalmente estraneo". Mentre dall'entourage di Marcell Jacobs, con una nota, fanno sapere che, in attesa di ulteriori dettagli e verifiche, Jacobs "ha dato mandato al suo avvocato di valutare i profili legali, come possibile parte lesa".