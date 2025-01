Australian Open, oggi la finale Bolelli/Vavassori- Patten/Heliövaara

Alla Rod Laver Arena la coppia azzurra va a caccia del primo Slam. Prima la finale del singolare femminile tra la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e la 29enne americana Madison Keys. La diretta è su Eurosport, visibile ai canali 210 e 211 del telecomando Sky e sull'app Sky Go, e in streaming su NOW

Sabato di finali all’Australian Open . In mattinata Simone Bolelli e Andrea Vavassori vanno a caccia del primo Slam nel match contro Henry Patten e Harry Heliövaara, già sconfitti dalla coppia azzurra a ottobre nell’ultimo atto di Pechino. Prima però alla Rod Laver Arena va in scena la finale del singolare femminile tra la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e la 29enne americana Madison Keys. La diretta è dalle 9.30 su Eurosport, visibile ai canali 210 e 211 del telecomando Sky e sull'app Sky Go, e in streaming su NOW.

Domani la finale Sinner-Zverev

Appuntamento invece domani dalle 9.30 per la finale del singolare maschile fra il numero 1 al mondo e campione in carica Jannik Sinner e il numero 2 del ranking ATP Alexander Zverev, anche lui come l’altoatesino alla sua terza finale Slam ma sconfitto nei due precedenti da Dominic Thiem (US Open 2020) e Carlos Alcaraz (Roland Garros 2024). Sinner e Zverev si sono affrontati sei volte in carriera e in quattro occasioni ha vinto il tedesco. Nei precedenti Slam, Jannik si è preso la prima sfida al Roland Garros 2020, mentre Zverev si è imposto due volte allo US Open. Nel loro ultimo match, l’azzurro ha sconfitto Zverev l'anno scorso in semifinale a Cincinnati.