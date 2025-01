Il serbo era in cerca del 25esimo titolo del Grande Slam in carriera. Dopo il tie-break a favore dell'avversario alla fine del primo set ha deciso di lasciare il torneo a causa di uno strappo muscolare. Sinner ora in campo contro l'americano: in corso il primo set

Agli Australian Open di Melbourne va in scena la grande sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton, sul campo della Rod Laver Arena per la semifinale. Il match è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 di Sky, e anche in streaming su NOW. Il vincitore combatterà in finale contro Alexander Zverev: il numero due al mondo l’ha spuntata contro Novak Djokovic, uscito oggi dal torneo a causa di uno strappo muscolare, dopo aver giocato un solo set.