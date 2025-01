Serie A, Fiorentina-Torino finisce 1-1. Video

La cronaca di Fiorentina-Torino

Fiorentina-Torino finisce 1-1. Al 33’ il Toro rimane in dieci: Dembelé, classe 2004 all'esordio da titolare, deve lasciare il campo per doppia ammonizione. Pochi minuti dopo, al 38’, viola in vantaggio: Gudmundsson mette al centro da sinistra, mezza rovesciata di Colpani, respinta di Milinkovic-Savic, Kean si avventa sulla palla di testa e segna l’1-0. Poco prima dell’intervallo, granata vicinissimi al pari: calcio d’angolo battuto da Adams, Coco e Comuzzo si contendono davanti alla porta il pallone, che rimbalza sulla traversa ed esce fuori. Il pari del Torino arriva al 70’: errore dei padroni di casa in difesa, Gineitis riesce a intercettare la palla e, da solo davanti a De Gea, lo batte. Finisce 1-1.

Il tabellino di Fiorentina-Torino 1-1 (GLI HIGHLIGHTS)

39' pt Kean (F), 25' st Gineitis (T)



FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora (31' st Sottil); Colpani (45' st Kouamé), Gudmundsson (31' st Beltran), Folorunsho; Kean. All. Palladino



TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Coco, Sosa (16' st Masina); Tameze (12' st Gineitis), Ricci; Lazaro, Vlasic (12' st Njie), Karamoh (39' st Pedersen); Adams. All. Godinho (Vanoli squalificato)



Ammoniti: Kean, Gosens, Folorunsho per gioco falloso

Espulsi: 33' pt Dembele per doppia ammonizione per gioco falloso.