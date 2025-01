Australian Open, i risultati di oggi: Bolelli e Vavassori ai quarti

Lo spagnolo si è qualificato per i quarti dopo che il suo avversario, il britannico Draper, si è ritirato agli ottavi per problemi fisici prima dell'inizio del terzo set. Si chiude al secondo turno il torneo di Sara Errani e Jasmine Paolini battute nel doppio da Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Finisce anche il percorso in doppio di Lucia Bronzetti in coppia con Anhelina Kalinina. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, invece, approdano ai quarti di finale

In doppio fuori Errani-Paolini. Avanti Bolelli e Vavassori

Si chiude al secondo turno il torneo di Sara Errani e Jasmine Paolini battute nel doppio da Mirra Andreeva e Diana Shnaider (7-5, 7-5) in un'ora e 36 minuti. Finisce anche il percorso in doppio di Lucia Bronzetti in coppia con Anhelina Kalinina. L'azzurra e l'ucraina sono state sconfitte 6-0 7-6(5) dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, invece, hanno raggiunto i quarti di finale nel torneo di doppio. Nel terzo turno la coppia azzurra - che finora non ha ceduto un set - ha superato gli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar, sconfitti 6-3 7-6(6). Ai quarti, Bolelli e Vavassori incontreranno per la prima volta i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral.

I match di Sinner e Sonego stanotte

Stanotte (tra domenica e lunedì) ritornano in campo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Unici italiani ancora in corsa a Melbourne Park, entrambi saranno impegnati nella sessione diurna australiana che corrisponde alla notte italiana. Sinner gioca alle 4 italiane, sulla Rod Laver Arena, contro Holger Rune, n. 13 della classifica mondiale. Alle 4.30, sulla John Cain Arena, toccherà invece a Sonego contro il 19enne americano Learner Tien.