Serie A, Udinese-Genoa 0-2. Alle 15 Parma-Lazio e Torino-Napoli

TORINO (3-5-2) : Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineits, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli NAPOLI (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

La cronaca di Udinese-Genoa

Inizia subito in salita la partita per l’Udinese, che rimane in 10 uomini dopo appena 4 minuti: a essere espulso è Touré. Il Genoa approfitta della superiorità numerica e al 13esimo passa in vantaggio, grazie al gol segnato da Pinamonti. Nella ripresa i rossoblu trovano anche il gol del raddoppio, grazie all’autorete di Giannetti. Il risultato non cambia più, e la partita tra Udinese e Genoa termina 0-2.

Il tabellino di Udinese-Genoa 0-2

13’ Pinamonti, 67’ aut. Giannetti



UDINESE (4-3-1-2): Okoye; Ehizibue (1' st Kristensen), Giannetti, Tourè, Zemura; Lovric (21' st Atta), Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin (30' st Iker Bravo); Lucca (1' st Ebosse), Davis (43' st Modesto). All. Runjaic.



GENOA: (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani (35' st Vogliacco), Vásquez; Martin; Thorsby, Badelj (24' st Masini), Frendrup; Zanoli (30' st Balotelli), Pinamonti (24' st Vitinha), Miretti (24' st Messias). All: Vieira



Espulso: al 4’ Tourè per fallo su chiara occasione da rete.



Ammoniti: Ebosse, Kristensen, Martin, Thorsby, Vasquez per gioco falloso