Europa League e Conference: alle 18.45 la Lazio, poi Roma e Fiorentina

Dopo la Champions, tornano in campo l’Europa League e la Conference. Tre le squadre italiane impegnate in questo giovedì di coppe. Alle 18.45, per la quinta giornata della fase a girone unico di Europa League, si gioca Lazio-Ludogorets. Alle 21, la Roma affronta il Tottenham a Londra. Sempre alle 21, ma per la quarta giornata di Conference League, la Fiorentina ospita il Pafos. Tutto in diretta su Sky (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).