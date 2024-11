Serie A, Cagliari-Verona 1-0: decide un gol di Piccoli. HIGHLIGHTS

Sport

Il centrocampista della Spagna e del Manchester City vince il Ballon d'Or: 'Una notte incredibile per me. Devo ringraziare moltissime persone per essere ancora qui. Oggi è un giorno speciale per me, la mia famiglia e il mio Paese'. Tutto il Real Madrid ha disertato la cerimonia, dopo aver saputo che Vinicius non avrebbe portato a casa il premio