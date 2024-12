Formula 1, Gp Qatar: vince Verstappen davanti a Leclerc

Max Verstappen ha vinto il Gp del Qatar, penultima prova del Mondiale di Formula 1 . L'olandese, laureatosi campione del mondo una settimana fa a Las Vegas , con la sua Red Bull ha preceduto al traguardo Charles Leclerc, secondo con la Ferrari, e Oscar Piastri, terzo con la McLaren. Quarto George Russell (Mercedes), quinto Pierre Gasly (Alpine). Sesto posto per l'altra Ferrari, condotta da Carlos Sainz. Settimo posto per Fernando Alonso (Aston Martin), davanti a Zhou Guanyu (Sauber) e Kevin Magnussen (Haas). Lando Norris, con la McLaren, ha concluso decimo a causa di una penalità per mancato rispetto dei limiti in regime di bandiera gialla. È tutto rinviato all'ultima gara, ad Abu Dhabi, per l'assegnazione del mondiale costruttori, con la McLaren che precede la Ferrari.

La cronaca della gara

Safety car subito in pista nel primo giro, per un incidente senza conseguenze nelle retrovie. Max Verstappen, partito dalla seconda posizione ha superato George Russell (Mercedes) portandosi in testa e alle sue spalle si è infilato Lando Norris con la McLaren. Quarto posto per Charles Leclerc e sesto per Carlos Sainz con la Ferrari, divisi dalla McLaren di Oscar Piastri. La safety car ha lasciato la pista al quinto giro, sui 57 totali previsti sul circuito di Losail, con Piastri che è riuscito a sopravanzare Charles Leclerc. Nel corso della gara il ferrarista si ritrova secondo perché Norris è costretto a rientrare ai box per scontare una penalità “stop&go” di 10 secondi per non aver rispettato le bandiere gialle". Il discorso per il titolo costruttori è rimandato quindi ad Abu Dhabi.