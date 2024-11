Serie A, Empoli-Como 1-0 e Parma-Genoa 0-1. Ora Lazio-Cagliari

Si chiude oggi con le ultime 3 partite in programma l’11esima giornata del campionato. Al Tardini successo in trasferta dei liguri con un gol di Pinamonti. Al Castellani i toscani vincono di misura con la rete di Pellegri. In serata, alle 20.45 è iniziata la sfida all'Olimpico ascolta articolo

L’11esima giornata del campionato di Serie A si chiude oggi con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio si sono disputate Parma-Genoa ed Empoli-Como. Al Tardini i liguri vincono in trasferta 1-0 contro gli emiliani: decide un gol di Pinamonti. Al Castellani i toscani superano di misura i lariani con una rete di Pellegri. In serata, alle 20.45, è iniziata Lazio-Cagliari, ora in corso (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Questo turno si era aperto sabato con tre anticipi: il Bologna ha battuto 1-0 il Lecce, la Juventus ha vinto 2-0 in trasferta contro l’Udinese mentre in serata il Milan ha superato 1-0 il Monza, sempre in trasferta. Ieri invece nel lunch match l’Atalanta ha vinto 3-0 a Napoli. Poi la Fiorentina ha superato 1-0 in trasferta il Torino mentre il Verona ha battuto 3-2 la Roma. L’Inter ha vinto 1-0 contro il Venezia a San Siro.

Parma-Genoa, la cronaca della partita (GLI HIGHLIGHTS) Al Tardini primo tempo equilibrato. Ci provano Haj Mohamed e poi Mihaila con una punizione a due in area. Nel finale di frazione chance per Frendrup. A inizio ripresa annullato un gol di Thorsby per un netto il tocco col braccio del norvegese. Al 58esimo Genoa vicinissimo al vantaggio con un palo colpito da Pinamonti, poi Delprato respinge il tiro a botta sicura di Badelj. Al 73esimo annullato il gol di Ekhator ma il Genoa la sblocca al 79esimo con Pinamonti, che segna su una respinta di Suzuki sulla conclusione di Ekhator. Nel finale entra anche Balotelli, che mancava da un match in Serie A dal 9 marzo 2020. Il tabellino di Parma-Genoa 0-1 Gol: nel st: 35' Pinamonti PARMA (4-2-3-1): Suzuki, Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri, Bernabé (17'pt Haj, 1'st Estevez), Keita (1'st Almqvist), Man, Sohm, Mihaila (37'st Benedyczak), Bonny (19'st Charpentier). All.Pecchia GENOA (3-5-1-1): Leali, Vogliacco, Vasquez, Matturro, Zanoli (29'st Sabelli), Thorsby, Badelj (41'st Balotelli), Frendrup, Martin (29'st Ahanor), Ekhator (41'st Masini), Pinamonti. All.Gilardino Ammoniti: Leali per comportamento non regolamentare, Keita, Haj, Zanoli e Ekhator, Balotelli per proteste. vedi anche Serie A: Bologna-Lecce 1-0, Udinese-Juve 0-2, Monza-Milan 0-1. VIDEO

Empoli-Como, la cronaca della partita (GLI HIGHLIGHTS) Primo tempo senza emozioni al Castellani. Praticamente un solo tiro in porta in tutta la frazione. A inizio ripresa però i padroni di casa vanno subito in vantaggio con Pellegri che entra in area e batte Reina. Al 70esimo Empoli vicino al raddoppio con Colombo. Nel finale il Como prova a pareggiare ma senza riuscirci. Il tabellino di Empoli-Como 1-0 Gol: 2' st Pellegri EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson (39' st Marianucci), Haas (31' st Anjorin), Pezzella (39' st Cacace); Solbakken (17' st Colombo), Maleh; Pellegri (31' st Ekong). All.: D'Aversa COMO (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Barba (17' st Paz), Dossena, Moreno; Kempf, Engelhardt; Fadera (33' st Verdi), Da Cuniha (41' st Cerri), Strefezza (17' st Cutrone); Belotti (33' st Gabrielloni). All.: Fabregas Ammoniti: Cacace (E) per gioco falloso. vedi anche Serie A: Napoli-Atalanta 0-3. Vincono Fiorentina, Verona, Inter. VIDEO